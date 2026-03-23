В Дивеевском монастыре построят почти 23 км инженерных сетей Общество

Во втором квартале 2026 года начнутся работы по устройству инженерных сетей на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Документация была подготовлена по заказу АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области". В рамках проекта предусмотрено строительство водозаборного узла из подземных источников, а также сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Работы затронут всю территорию обители. Общая протяженность инженерных сетей составит 22,9 км.

Поскольку монастырь находится под государственной охраной, при проведении работ будут использоваться специальные технологии с учетом статуса объекта. На первом этапе запланированы археологические наблюдения.

Проект реализуется в рамках программы паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", направленной на развитие территории монастыря. Работы выполняются при поддержке Минстроя России за счет средств федерального бюджета.