Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 марта 2026 11:26
Нижегородцев предупредили о возможных оползнях в шести округах
23 марта 2026 10:28
Эксклюзив
Колумбарий на Бугровском кладбище сможет вместить 530 урн с прахом
23 марта 2026 10:15
В Дивеевском монастыре построят почти 23 км инженерных сетей
23 марта 2026 09:52
Нижний Новгород обошел Рим и Париж в мировом рейтинге качества жизни
23 марта 2026 09:23
Новый офис врача общей практики заработал в деревне Березовка Богородского округа
23 марта 2026 08:00
Врач Бородина рассказала, что нужно знать о диагностике и лечении туберкулеза
22 марта 2026 19:10
Часть электричек Нижний Новгород – Казань отменят из-за ремонта с 30 марта
22 марта 2026 15:41
Следовавший через Нижний Новгород поезд задержался на 4 часа из-за поломки
22 марта 2026 15:21
Проект корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде отправят на экспертизу в марте
22 марта 2026 12:33
Потепление до +9 градусов и дожди ждут нижегородцев на новой неделе
В Дивеевском монастыре построят почти 23 км инженерных сетей

Фото: Анастасия Назарова

Во втором квартале 2026 года начнутся работы по устройству инженерных сетей на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Документация была подготовлена по заказу АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области". В рамках проекта предусмотрено строительство водозаборного узла из подземных источников, а также сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Работы затронут всю территорию обители. Общая протяженность инженерных сетей составит 22,9 км.

Поскольку монастырь находится под государственной охраной, при проведении работ будут использоваться специальные технологии с учетом статуса объекта. На первом этапе запланированы археологические наблюдения.

Проект реализуется в рамках программы паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", направленной на развитие территории монастыря. Работы выполняются при поддержке Минстроя России за счет средств федерального бюджета.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Дивеевский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных