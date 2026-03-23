Стартовал Всероссийский медиаконкурс "Камера.Поход.Россия" для молодых профессионалов Общество

Началась заявочная кампания Всероссийского медиаконкурса «Камера.Поход.Россия» (18+) для молодых специалистов медиаиндустрии, благодаря которому они получат уникальную возможность прокачать навыки в создании качественного видеоконтента под руководством опытных наставников, посетить увлекательные лекции от ведущих спикеров, а также смогут отправиться в экспедиции по России и снять фильмы о природе, людях и путешествиях по стране.

Конкурс запущен программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети») совместно с «Таврида.АРТ» и АНО «Молодёжный центр “ШУМ”» в рамках проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие».

К участию приглашаются молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, работающие или развивающиеся в сфере медиа и кино: режиссеры и сценаристы, операторы-постановщики, звукорежиссеры, монтажеры, актеры. Для участия необходимо подать онлайн-заявку на сайте, приложив видеовизитку и портфолио. Конкурсный отбор на участие в проекте продлится по 5 апреля (подача заявок до этой даты).

По итогам заявочного этапа экспертный совет отберет 100 финалистов. Они объединятся в команды и под руководством наставников – представителей кино- и медиаиндустрии – пройдут полный цикл создания короткометражных фильмов, который в дальнейшем станет единым сериалом, а также социальных рекламных материалов о путешествиях по России: от разработки идеи и сценария до съемок и финальной презентации работ.

«Мы стремимся создать мощный пул профессионалов, готовых делиться своими знаниями и опытом, а также привносить новые идеи в развитие медиаиндустрии. Сто финалистов, объединенных в 20–25 команд, смогут продемонстрировать свои таланты и креативность, работая над созданием качественного видеоконтента, который будет не только вдохновлять, но и воспитывать патриотизм среди молодёжи. Конкурс призван не только популяризировать походный туризм и активный образ жизни, но и воспитать чувство гордости за нашу страну. Участники получат уникальную возможность погрузиться в богатство русской природы и культуры, а также создать контент, который отразит истинные ценности нашего народа. Уверен, что этот проект станет стартовой площадкой для молодых специалистов, которые будут формировать облик отечественного медиаконтента, наполненного любовью к Родине и гордостью за ее историю!» – говорит заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Станислав Киреев.

После отбора финалисты отправятся на очную образовательную программу «Камера.Поход.Россия», которая пройдет 12-15 мая 2026 года в молодёжном центре «ШУМ» в Калининградской области. Здесь участники познакомятся с наставниками, объединятся в команды и разработают концепции будущих видеоработ.

«Для нас важно, чтобы молодые медиаспециалисты учились по-настоящему видеть и чувствовать свою страну. Россия огромна, многогранна и удивительно красива, но развивать ее можно только тогда, когда знаешь ее, любишь и гордишься тем, что в ней есть. Через экспедиции, творчество и командную работу участники откроют для себя новые места, истории и людей, а затем смогут рассказать об этом через объектив и создаваемый контент. Мы верим, что именно такой контент способен вдохновлять – пробуждать у людей желание путешествовать по России, открывать ее заново, бережно относиться к ее природе и культуре. И чем больше молодых авторов будут говорить о красоте и ценности нашей страны, тем больше людей смогут увидеть ее глазами тех, кто искренне ею восхищается», – отмечает руководитель Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» Татьяна Мандрыкина.

Ключевым этапом конкурса станут экспедиции по регионам России, где участники смогут применить свои навыки в реальных походных условиях. Во время экспедиций команды создадут видеоролики о путешествиях по России, а также короткометражные фильмы, которые станут частью будущего сериала.

С 30 августа по 5 сентября в Крыму в арт-кластера «Таврида» в рамках Летней школы Академии «Меганом» опытные профессионалы поделятся с молодыми людьми знаниями и навыками, необходимыми для работы с медиаконтентом.

«Арт-кластер “Таврида” – это город молодых творцов, где встречаются неравнодушные люди, заинтересованные в развитии творческих индустрий. На нашей площадке участники впервые представят свои работы и получат обратную связь от экспертов. После завершения конкурса зрители смогут увидеть сериал, который через личный опыт и живые впечатления рассказывает о горном туризме и походных маршрутах в разных уголках страны. Уверен, что творческие команды смогут на языке киноискусства передать красоту горных ландшафтов России и вдохновят зрителей на путешествия!» – рассказывает куратор арт-школы, руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластер «Таврида» Владислав Миронов.

Здесь же состоится финальный этап конкурса, где участники завершат работу над фильмами и представят их экспертному жюри. Показ и защита работ участников, награждение победителей состоятся 4 сентября 2026 года. Работы победителей разместят на ТВ, в онлайн-кинотеатрах, соцсетях и туристических платформах.