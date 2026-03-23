На 36% увеличится выработка у сетевой компании благодаря производительности труда Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Специнвестпроект» из Нижнего Новгорода подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК и команда проекта подводят итоги и защищают перед руководителем предприятия итоговый план-график мероприятий по достижению целей.

Основной вид деятельности компании – оказание услуг по технологическому присоединению к сетям электроснабжения. В качестве пилотного потока был выбран процесс оказания услуг по технологическому присоединению к сетям электроснабжения до 15 кВт.

«Рабочая группа предприятия совместно со специалистами регионального центра компетенций проанализировала процесс на пилотном участке и выявила 12 «узких мест». Среди них - необходимость дополнительного сканирования документов и большая доля ручного труда при работе с типовыми проектами. По каждому из этих пунктов был предложен план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 36 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям семь сотрудников компании и проводят подготовку трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение.

В Нижегородской области бережливые технологии внедряют четыре компании в сфере энергообеспечения. Всего участниками федерального проекта «Производительность труда» являются 315 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Поддержка ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».