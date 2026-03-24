Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
Экономика

Сбер профинансирует реконструкцию объекта культурного наследия Нижнего Новгорода

24 марта 2026 11:19 Экономика
Сбер профинансирует реконструкцию объекта культурного наследия Нижнего Новгорода

Фото: пресс-центр Волго-Вятского банка Сбербанка России

Сбер профинансирует реконструкцию исторического жилого дома в центре Нижнего Новгорода. Будет восстановлен дом Александра Павловича Покровского, который расположен на ул. Шевченко, 14. 

Соглашение о финансировании подписали управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина и заместитель генерального директора ООО «Культурное наследие» Евгений Маркин. 

Дом на улице Шевченко, 14 – памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. В нем жил Покровский Александр Павлович – член городской управы, исполняющий обязанности городского головы. Именно с его именем связана коренная реконструкция усадьбы в 1912-1915 годах, дом является неотъемлемым элементом исторической застройки района Большие Овраги. Его нижняя часть выполнена из красного керамического кирпича, второй этаж – деревянный. 

Компания уже начала реконструкционные работы за счет собственных средств в 2024-2025 годах. Средства в размере 34,5 млн рублей будут направлены на завершение реконструкции здания с последующим созданием в нём современного банно-оздоровительного комплекса. В рамках реконструкции дому А.П. Покровского будет возвращен его исторический облик.

Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка: 

«В Нижегородской области на протяжении нескольких лет проводится системная работа по сохранению объектов культурного наследия, в том числе с привлечением инвесторов. Для Сбера важно помогать региону сохранять их, поэтому мы предоставили кредитные средства на реконструкцию исторического здания на улице Шевченко. Восстановление памятника архитектуры позволит не только вернуть исторический облик, но и создаст новые рабочие места».

Евгений Маркин, заместитель генерального директора ООО «Культурное наследие»:

«Реконструкция объекта культурного наследия требует не только финансовых вложений, но и соблюдения определенных архитектурных и исторических норм. Поддержка Сбера помогает не только сохранить историческое наследие, но и создать современное и функциональное пространство». 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сбербанк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных