Сбер профинансирует реконструкцию объекта культурного наследия Нижнего Новгорода Экономика

Сбер профинансирует реконструкцию исторического жилого дома в центре Нижнего Новгорода. Будет восстановлен дом Александра Павловича Покровского, который расположен на ул. Шевченко, 14.

Соглашение о финансировании подписали управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина и заместитель генерального директора ООО «Культурное наследие» Евгений Маркин.

Дом на улице Шевченко, 14 – памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. В нем жил Покровский Александр Павлович – член городской управы, исполняющий обязанности городского головы. Именно с его именем связана коренная реконструкция усадьбы в 1912-1915 годах, дом является неотъемлемым элементом исторической застройки района Большие Овраги. Его нижняя часть выполнена из красного керамического кирпича, второй этаж – деревянный.

Компания уже начала реконструкционные работы за счет собственных средств в 2024-2025 годах. Средства в размере 34,5 млн рублей будут направлены на завершение реконструкции здания с последующим созданием в нём современного банно-оздоровительного комплекса. В рамках реконструкции дому А.П. Покровского будет возвращен его исторический облик.

Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:

«В Нижегородской области на протяжении нескольких лет проводится системная работа по сохранению объектов культурного наследия, в том числе с привлечением инвесторов. Для Сбера важно помогать региону сохранять их, поэтому мы предоставили кредитные средства на реконструкцию исторического здания на улице Шевченко. Восстановление памятника архитектуры позволит не только вернуть исторический облик, но и создаст новые рабочие места».

Евгений Маркин, заместитель генерального директора ООО «Культурное наследие»:

«Реконструкция объекта культурного наследия требует не только финансовых вложений, но и соблюдения определенных архитектурных и исторических норм. Поддержка Сбера помогает не только сохранить историческое наследие, но и создать современное и функциональное пространство».