Поддержку детей и молодежи обсудят на форуме Единой России в Нижнем Новгороде

Фото: сайт "Единой России"

В Нижнем Новгороде соберутся представители регионов Приволжского федерального округа, в том числе, представители молодёжных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО

На форуме правительство отчитается перед «Единой Россией» о выполнении положений народной программы партии в части создания условий для самореализации подрастающего поколения, развития современной образовательной и спортивной инфраструктуры, а также подготовки кадров, в том числе для технологического суверенитета России.

В мероприятии примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Поддержке молодёжи и развитию детей партия уделяет особое внимание. Это стратегическое направление в нашей работе — именно от того, какими вырастут наши будущие поколения, зависит то, какой будет наша страна. Вкладывая усилия в их образование и поддержку, мы инвестируем в экономику, науку, общество. В сильную и конкурентоспособную Россию», — подчеркнул Владимир Якушев.

Предложения молодёжи в новую Народную программу для партии особенно важны.

«Формировать образ будущего страны должны те, за кем это будущее. Поэтому мы приглашаем всех молодых людей не оставаться в стороне и представлять свои смелые идеи», — сказал он.

Нижегородская область и другие регионы Приволжского федерального округа активно используют инструменты нацпроекта «Молодёжь и дети», улучшают спортивную и туристическую инфраструктуры, поддерживают участников СВО и их семьи, отметил Дмитрий Чернышенко.

«Серия форумов объединена названием «Единая Россия. Есть результат!» — и нам действительно есть, что представить. Благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети», стартовавшему по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина, действует целый комплекс мер для реализации потенциала подрастающего поколения. В их числе: масштабная программа создания целого созвездия университетских кампусов мирового уровня, развитие колледжей «Профессионалитета», молодёжных лабораторий, передовых инженерных школ и многое другое», — сообщил он.

В свою очередь, секретарь Нижегородского реготделения «Единой России», губернатор Глеб Никитин отметил, что вместе с жителями партия определила одним из приоритетных направлений народной программы развитие образования.

«Чтобы дети в каждой семье могли ходить в детский сад, учиться в современной школе рядом с домом, мы строим новые образовательные учреждения и капитально ремонтируем существующие. Многое удалось реализовать, однако в процессе работы мы решили пойти дальше, создавая благоприятную среду для молодёжи, в том числе для молодых семей. Ведь это — целая система, включающая и качественное образование, и доступное жильё, и рабочие места. Поэтому мы действуем комплексно, в том числе благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети». Сейчас строим в Нижнем Новгороде не просто ИТ-кампус «НЕЙМАРК», а целый ИТ-квартал, где молодые специалисты смогут работать над передовыми проектами, не покидая родного города. Такой же принцип закладываем в развитие системы среднего профессионального образования. Все наши усилия нацелены на результат. Мы готовы делиться лучшими практиками, и форум — наиболее подходящая площадка для обмена опытом», — подчеркнул он.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

