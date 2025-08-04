Бомбоубежище возле нижегородского стадиона "Динамо" ждет капремонт

В Нижнем Новгороде одобрен проект капитального ремонта сооружения гражданской обороны, расположенного возле стадиона "Динамо". Об этом сообщается на сайте ЕГРЗ.
Положительное заключение управления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Нижегородской области получил проект капремонта сооружения, расположенного по адресу: Почаинский овраг, в районе улицы Архитектора Харитонова, дом 1А.
Застройщиком выступает муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода". Проектную документацию подготовила компания "Сириус Проект".
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища на "Госуслугах".
