Бомбоубежище возле нижегородского стадиона "Динамо" ждет капремонт Общество

В Нижнем Новгороде одобрен проект капитального ремонта сооружения гражданской обороны, расположенного возле стадиона "Динамо". Об этом сообщается на сайте ЕГРЗ.

Положительное заключение управления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Нижегородской области получил проект капремонта сооружения, расположенного по адресу: Почаинский овраг, в районе улицы Архитектора Харитонова, дом 1А.

Застройщиком выступает муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода". Проектную документацию подготовила компания "Сириус Проект".

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища на "Госуслугах".