Общество

Бомбоубежище возле нижегородского стадиона "Динамо" ждет капремонт

13 августа 2025 09:00
Бомбоубежище возле нижегородского стадиона Динамо ждет капремонт

В Нижнем Новгороде одобрен проект капитального ремонта сооружения гражданской обороны, расположенного возле стадиона "Динамо". Об этом сообщается на сайте ЕГРЗ.

Положительное заключение управления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Нижегородской области получил проект капремонта сооружения, расположенного по адресу: Почаинский овраг, в районе улицы Архитектора Харитонова, дом 1А. 

Застройщиком выступает муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода". Проектную документацию подготовила компания "Сириус Проект". 

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища на "Госуслугах". 

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища на "Госуслугах".

