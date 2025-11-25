Учебно-развивающий центр появится около "Нижполиграфа" на Варварской Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде появится новый учебно-развивающий центр. Здание планируют построить на пересечении улиц Варварской и Академика Блохиной — напротив "Нижполиграфа". Проект реализует компания ООО "Эстет 52".

Как сообщается на сайте городской администрации, чтобы приступить к строительству, инвестору пришлось инициировать изменение градостроительного зонирования. Сейчас участок относится к зоне смешанной многоквартирной и общественной застройки (ТЖсм). Компания предложила перевести его в категорию учебно-образовательных учреждений (ТОсп-у).

Проект уже получил поддержку со стороны Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона. Решение об одобрении было принято ещё в сентябре 2023 года. После этого компания разработала проект планировки и межевания территории.

19 августа 2025 года Комиссия поддержала предложение инвестора о смене зонирования.

В октябре 2025 года министерство выпустило новый приказ, на основании которого началась подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. До 28 ноября проект о внесении изменений вынесен на общественные обсуждения.

