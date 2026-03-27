Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Нижегородских работодателей хотят штрафовать за отказ в квотах участникам СВО

27 марта 2026 09:30 Экономика
Нижегородских работодателей хотят штрафовать за отказ в квотах участникам СВО

В Законодательном собрании Нижегородской области разработали инициативу о введении штрафов для работодателей, которые не выполняют требования по трудоустройству участников СВО. Законопроект подготовила фракция партии "Единая Россия".

Документ проходит стадию публичных консультаций, они продлятся до 24 апреля.

Региональный закон о квотировании рабочих мест для участников спецоперации действует с весны 2026 года (ЗСНО одобрило внесение изменений в регзакон "О квотировании рабочих мест" в декабре 2025 года). Согласно ему, компании Нижегородской области со штатом более 100 сотрудников обязаны резервировать для участников СВО не менее 1% рабочих мест.

За несоблюдение этой нормы предлагается установить административную ответственность. Для должностных лиц размер штрафа может составить от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Полномочиями по составлению протоколов планируется наделить должностных лиц министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание СВО Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных