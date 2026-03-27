Нижегородских работодателей хотят штрафовать за отказ в квотах участникам СВО

В Законодательном собрании Нижегородской области разработали инициативу о введении штрафов для работодателей, которые не выполняют требования по трудоустройству участников СВО. Законопроект подготовила фракция партии "Единая Россия".
Документ проходит стадию публичных консультаций, они продлятся до 24 апреля.
Региональный закон о квотировании рабочих мест для участников спецоперации действует с весны 2026 года (ЗСНО одобрило внесение изменений в регзакон "О квотировании рабочих мест" в декабре 2025 года). Согласно ему, компании Нижегородской области со штатом более 100 сотрудников обязаны резервировать для участников СВО не менее 1% рабочих мест.
За несоблюдение этой нормы предлагается установить административную ответственность. Для должностных лиц размер штрафа может составить от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.
Полномочиями по составлению протоколов планируется наделить должностных лиц министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области.
