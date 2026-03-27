Театр начинается с клика – как цифра отражает любовь к искусству Общество

C приходом весны жители Нижегородской области стали намного чаще интересоваться культурными событиями. Востребованность сайтов театров, где можно узнать о постановках и забронировать билеты, резко пошла вверх. Особенно ярко эта тенденция проявилась на последней неделе марта, в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные о потреблении трафика.

Каждую неделю марта аудитория театральных порталов прибавляла по 15%, а в сумме к концу месяца рост превысил 33% по сравнению с началом сезона. Пик активности традиционно приходится на конец рабочей недели: именно по четвергам и пятницам фиксируется наибольший объем данных и времени, проведенного пользователями на культурных ресурсах.

География зрителя вышла далеко за пределы области. Закономерно, что основную массу трафика сгенерировали сами нижегородцы. На них пришлось 83% от общего объема данных. Однако «Нижегородская Мельпомена» привлекает внимание и всей страны. Самые активные гости из других городов — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Кирова, Владимира, Екатеринбурга, Перми и Казани. Планируют поездку на нижегородские премьеры даже театралы из отдаленных регионов, таких как Мурманская область и Краснодарский край.