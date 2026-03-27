В ЗСНО опровергли задержание депутата Соломона Апояна

В нижегородском Заксобрании опровергли информацию о задержании депутата Соломона Апояна, появившуюся в одном из местных СМИ 27 марта.

Прямо сейчас парламентарий и главврач СПИД-центра находится на очередном заседании ЗСНО.

"Убедительно просим СМИ не использовать и не распространять ложную информацию", - следует из информационного сообщения Законодательного собрания.

Ранее сообщалось, что нижегородский депутат Дмитрий Колыванов получил 4,5 года за мошенничество. Он подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.