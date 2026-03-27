В ЗСНО опровергли задержание депутата Соломона Апояна

В нижегородском Заксобрании опровергли информацию о задержании депутата Соломона Апояна, появившуюся в одном из местных СМИ 27 марта.
Прямо сейчас парламентарий и главврач СПИД-центра находится на очередном заседании ЗСНО.
"Убедительно просим СМИ не использовать и не распространять ложную информацию", - следует из информационного сообщения Законодательного собрания.
Ранее сообщалось, что нижегородский депутат Дмитрий Колыванов получил 4,5 года за мошенничество. Он подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
