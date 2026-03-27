Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
27 марта 2026 12:51
В ЗСНО опровергли задержание депутата Соломона Апояна
27 марта 2026 11:03
Заксобрание одобрило кадровые перестановки в нижегородском правительстве
26 марта 2026 14:19
Артем Кавинов прокомментировал итоги форума "Есть результат!" в Нижнем Новгороде
26 марта 2026 14:18
Ольга Щетинина: "Главное сейчас — не только подвести итоги, а понять, какие решения нужны дальше"
26 марта 2026 14:17
Владимир Беспалов: "Успешная жизнь в нашей стране напрямую связана с подготовкой кадров для предприятий"
26 марта 2026 14:08
Василий Суханов: "Школьный и дворовый спорт - это путевка в нормальную жизнь"
26 марта 2026 08:54
Третий окружной партийный отчетно-программный форум "Есть результат!" прошел в Нижнем Новгороде
25 марта 2026 17:39
Обновленную стратегию развития внутреннего туризма предлагается включить в Народную программу "ЕР"
24 марта 2026 18:26
Госдума ввела уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа
24 марта 2026 18:04
Нижегородского экс-заммэра будут судить за взятку в 120 тысяч рублей
Политика

В ЗСНО опровергли задержание депутата Соломона Апояна

27 марта 2026 12:51 Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

В нижегородском Заксобрании опровергли информацию о задержании депутата Соломона Апояна, появившуюся в одном из местных СМИ 27 марта.

Прямо сейчас парламентарий и главврач СПИД-центра находится на очередном заседании ЗСНО.

"Убедительно просим СМИ не использовать и не распространять ложную информацию", - следует из информационного сообщения Законодательного собрания.

Ранее сообщалось, что нижегородский депутат Дмитрий Колыванов получил 4,5 года за мошенничество. Он подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Соломон Апоян
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных