Движение по Зеленскому съезду ограничено из-за оползня — фото

Движение по Зеленскому съезду ограничено из-за оползня

Движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде ограничено из-за оползня, сообщили НИА "Нижний Новгород" очевидцы.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе городской администрации. Там сказали, что специалисты уже выехали на место. Они осмотрят участок, где сошел грунт, а после устранят последствия.

Ранее в МЧС предупредили о возможных оползнях в шести округах.