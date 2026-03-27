Первый нижегородский производитель обоев присоединился к федеральному проекту "Производительность труда" Экономика

ООО «Лоймина» стало 316-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

«Компания стала первым производителем обоев, который присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области. Специалисты РЦК будут работать на площадке предприятия в течение шести месяцев. За это время они совместно с сотрудниками компании выберут пилотный поток, проведут аудит и определят проблемные места. Кроме того, параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019- го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».