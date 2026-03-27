Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2026 16:07
Движение ряда автобусов изменилось из-за оползня на Зеленском съезде
27 марта 2026 15:46
Нижегородская область вошла в топ-5 по числу заявок на участие в 6-м сезоне проекта "Твой ход"
27 марта 2026 15:45
34 нижегородкам вручили почетный знак и звание "Посол культуры Союза женщин России"
27 марта 2026 15:29
Новые оползни могут произойти на Зеленском съезде
27 марта 2026 15:11
Десять лет со дня образования Росгвардии отметили в ПФО
27 марта 2026 15:09
Антон Гребень: "Предварительное голосование – это экзамен, который я решился держать перед избирателями"
27 марта 2026 14:48
Ростехнадзор признал Нижегородскую ГЭС безопасной для эксплуатации
27 марта 2026 14:17
Эксклюзив
Более 7 км асфальта уложено на дублере проспекта Гагарина
27 марта 2026 13:57
Движение по Зеленскому съезду ограничено из-за оползня — фото
27 марта 2026 13:50
Почти 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций привлекли в регионы России
Общество

Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса "Лучший по профессии"

26 марта 2026 15:47
Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса Лучший по профессии

В Нижегородской области начался прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Соревнования мастеров пройдут по 25 номинациям, семь из которых состоятся на площадках Нижнего Новгорода и Дзержинска. Это «Швея», «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Повар», «Сварщик», «Инспектор транспортной безопасности», «Машинист грузового и пассажирского вида движения», а также специальная номинация «Второй старт» для участников СВО, возвращающихся к профессиональной деятельности.

Региональный этап конкурса включает проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий. Победители представят Нижегородскую область на федеральном этапе.

«Конкурс позволяет выявить лучших представителей рабочих профессий и задает высокую планку профессионального мастерства для всех специалистов. В этом году в Нижегородской области представлен широкий спектр номинаций: от сварщиков до специалистов по беспилотным авиационным системам и инспекторов транспортной безопасности. Эти направления сегодня наиболее востребованы экономикой региона. Особое место занимает номинация «Второй старт» – возможность для ветеранов СВО, вернувшихся к мирной жизни, показать свой профессионализм и найти достойное применение своим навыкам», - отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

К участию приглашаются специалисты, работающие в российских организациях. Основные требования для участников: гражданство РФ, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и требований по охране труда, стаж работы по заявленной номинации не менее трех лет.

Прием заявок осуществляется на единой цифровой платформе «Работа в России»: «Сварщик» – до 17 апреля; «Инспектор транспортной безопасности» – до 8 июня: «Швея» – до 12 июня; «Машинист грузового и пассажирского вида движения» – до 12 июня; «Повар» – до 24 июня; «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» – до 25 июня; «Второй старт» – до 15 июля.

Специалисты также могут подать заявки на участие и в остальные номинации: «Агроном», «Ветеринарный фельдшер», «Газорезчик», «Каменщик», «Лаборант химического анализа», «Мастер отделочных работ», «Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора», «Механизатор», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Оператор станков с программным управлением», «Слесарь-сборщик», «Специалист по робототехнике», «Техник-протезист», «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения», «Токарь», «Фрезеровщик», «Электромонтер».

Соревнования регионального этапа пройдут на специализированных площадках, оснащенных всем необходимым оборудованием для каждой профессии. Это колледжи и техникумы, кадровые центры, отраслевые учебные центры, а также действующие предприятия промышленности и транспорта.

Кроме того, в 2026 году Нижегородская область вновь станет площадкой для проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея». Масштабное профессиональное состязание соберет лучших мастеров швейного дела со всей страны.

 «Нижегородская область уже имеет успешный опыт проведения федерального этапа конкурса. В прошлом году на площадке Нижегородской ярмарки мы принимали 19 лучших швей из разных регионов страны. Победу тогда одержала наша землячка Надежда Степанова из компании «Бриг» – специалист с 12-летним стажем, которая блестяще справилась со всеми испытаниями. Этот пример вдохновляет и показывает, что труд нижегородских мастеров высоко ценится на самом высоком уровне. Уверена, что в этом году участники из нашего региона также проявят себя достойно», – добавила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

По вопросам участия в региональном этапе конкурса можно обратиться в министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области: +7 (831) 214-02-74, buzueva@md.kreml.nnov.ru, goryunova@gsz.kreml.nnov.ru.

Напомним, в 2025 году Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» стал частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина, и прошел масштабную перезагрузку. В прошлом году количество номинаций выросло с 4-х до 20-ти, а в этом году – до 25-ти.

Конкурс проходит в два этапа – региональный и федеральный — в каждой из номинаций. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получают денежные поощрения: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тысяч рублей и третье – 300 тысяч рублей.

Организатором конкурса «Лучший по профессии» является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса – ВНИИ труда.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Профессии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных