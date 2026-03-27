Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса "Лучший по профессии" Общество

В Нижегородской области начался прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Соревнования мастеров пройдут по 25 номинациям, семь из которых состоятся на площадках Нижнего Новгорода и Дзержинска. Это «Швея», «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Повар», «Сварщик», «Инспектор транспортной безопасности», «Машинист грузового и пассажирского вида движения», а также специальная номинация «Второй старт» для участников СВО, возвращающихся к профессиональной деятельности.

Региональный этап конкурса включает проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий. Победители представят Нижегородскую область на федеральном этапе.

«Конкурс позволяет выявить лучших представителей рабочих профессий и задает высокую планку профессионального мастерства для всех специалистов. В этом году в Нижегородской области представлен широкий спектр номинаций: от сварщиков до специалистов по беспилотным авиационным системам и инспекторов транспортной безопасности. Эти направления сегодня наиболее востребованы экономикой региона. Особое место занимает номинация «Второй старт» – возможность для ветеранов СВО, вернувшихся к мирной жизни, показать свой профессионализм и найти достойное применение своим навыкам», - отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

К участию приглашаются специалисты, работающие в российских организациях. Основные требования для участников: гражданство РФ, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и требований по охране труда, стаж работы по заявленной номинации не менее трех лет.

Прием заявок осуществляется на единой цифровой платформе «Работа в России»: «Сварщик» – до 17 апреля; «Инспектор транспортной безопасности» – до 8 июня: «Швея» – до 12 июня; «Машинист грузового и пассажирского вида движения» – до 12 июня; «Повар» – до 24 июня; «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» – до 25 июня; «Второй старт» – до 15 июля.

Специалисты также могут подать заявки на участие и в остальные номинации: «Агроном», «Ветеринарный фельдшер», «Газорезчик», «Каменщик», «Лаборант химического анализа», «Мастер отделочных работ», «Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора», «Механизатор», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Оператор станков с программным управлением», «Слесарь-сборщик», «Специалист по робототехнике», «Техник-протезист», «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения», «Токарь», «Фрезеровщик», «Электромонтер».

Соревнования регионального этапа пройдут на специализированных площадках, оснащенных всем необходимым оборудованием для каждой профессии. Это колледжи и техникумы, кадровые центры, отраслевые учебные центры, а также действующие предприятия промышленности и транспорта.

Кроме того, в 2026 году Нижегородская область вновь станет площадкой для проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея». Масштабное профессиональное состязание соберет лучших мастеров швейного дела со всей страны.

«Нижегородская область уже имеет успешный опыт проведения федерального этапа конкурса. В прошлом году на площадке Нижегородской ярмарки мы принимали 19 лучших швей из разных регионов страны. Победу тогда одержала наша землячка Надежда Степанова из компании «Бриг» – специалист с 12-летним стажем, которая блестяще справилась со всеми испытаниями. Этот пример вдохновляет и показывает, что труд нижегородских мастеров высоко ценится на самом высоком уровне. Уверена, что в этом году участники из нашего региона также проявят себя достойно», – добавила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

По вопросам участия в региональном этапе конкурса можно обратиться в министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области: +7 (831) 214-02-74, buzueva@md.kreml.nnov.ru, goryunova@gsz.kreml.nnov.ru.

Напомним, в 2025 году Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» стал частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина, и прошел масштабную перезагрузку. В прошлом году количество номинаций выросло с 4-х до 20-ти, а в этом году – до 25-ти.

Конкурс проходит в два этапа – региональный и федеральный — в каждой из номинаций. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получают денежные поощрения: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тысяч рублей и третье – 300 тысяч рублей.

Организатором конкурса «Лучший по профессии» является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса – ВНИИ труда.