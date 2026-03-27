Около 360 заявок подали нижегородские молодые предприниматели на конкурс "Создай НАШЕ" Экономика

Около 360 заявок подали нижегородские молодые предприниматели на конкурс «Создай НАШЕ». Конкурс уже третий год подряд проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП при поддержке фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и «Деловой России» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Всего на участие в конкурсе «Создай НАШЕ» молодые предприниматели со всей страны направили 11 тысяч заявок.

«Мы отмечаем не только рост числа участников, но и повышение уровня поданных заявок. Растет сложность проектов: сегодня ребята все чаще идут не в «быстрый заработок», а в высокотехнологичный бизнес, в сферу инженерии и науки. Конкурс «Создай НАШЕ» превратился в полноценную экосистему, где талант находит наставника, а идея — инвестора», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Имена победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.

«Грантовый фонд в этом году увеличен более чем в три раза по сравнению с прошлогодним и составляет 100 миллионов рублей. Нам предстоит определить авторов 100 лучших бизнес-идей, которые получат свой миллион. Для кого-то это будет первый миллион, и тут особенно важно грамотно им распорядиться при трансформации красивого проекта на бумаге в реально работающий бизнес. А для кого-то это будет ступень, чтобы выйти на новый уровень», – пояснил председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Каждый из 11 тысяч участников, подавших заявку на конкурс, теперь сможет бесплатно пройти обучение по основам предпринимательской деятельности на Цифровой платформе МСП.РФ. Это позволит им получить прикладные знания по предпринимательству и разработать проект открытия нового или развития действующего бизнеса. А 100 победителей конкурса получат возможность пройти акселерационную программу от Корпорации МСП, которая направлена на масштабирование и рост бизнеса.

«Конкурс «Создай НАШЕ» - это не просто шанс получить грант на развитие своего дела. Возможностей гораздо больше, и сейчас тем 11 тысячам участников, кто подал заявку, важно максимально их использовать – прокачать свои предпринимательские навыки, упаковать бизнес-проект, найти единомышленников и партнеров. Молодежь как никто другой умеет брать от жизни всё. Победители и призеры прошлых лет уже это доказали. Они создали и эффективно развивают предприятия, создающие автоматизированные решения для производств на базе промышленного Интернета вещей и ИИ-моделирования, высокотехнологичные протезы, химические материалы и медицинскую технику. Доход ребят вырос в 5,4 раза, а количество сотрудников увеличилось в 2,8 раза», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Дополнительно участники смогут побороться за возможность бесплатно получить высшее образование, доступ к эксклюзивным маркетинговым исследованиям, а также к дополнительным каналам продаж.

Ранее трое нижегородцев уже становились победителями конкурса «Создай НАШЕ». Их проекты были связаны с производством изделий из кожи и текстиля, а также робототехникой.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Фото: Корпорация МСП