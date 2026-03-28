Никитин обсудил с Щелоковым развитие городской среды Арзамаса

28 марта 2026 15:47 Общество
Нижегородский губернатор Глеб Никитин провел рабочую встречу с главой Арзамаса Александром Щелоковым. О ее итогах глава региона рассказал в своем MAX-канале.

В центре обсуждения оказались вопросы, связанные с развитием городской среды. В частности, речь шла о реорганизации транспортных потоков в исторической части Арзамаса — это необходимо для формирования комфортной инфраструктуры туристического города.

Отдельно обсудили условия для предпринимателей, готовых открывать в городе новые точки общественного питания. Рассматривается возможность частичного субсидирования их затрат. 

"Многие готовы включаться в трансформацию города и его экономики, а, значит, вправе рассчитывать на определенные меры поддержки", — отметил Глеб Никитин.

Также на встрече затронули реализацию программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Сейчас в Арзамасе возводится дом на 90 квартир, предназначенный для ее участников. Губернатор и мэр обсудили, какие шаги позволят ускорить выполнение этой программы.

Особый акцент на встрече был сделан на поддержке участников СВО и их семей. По словам главы региона, "важно видеть за общим движением документов конкретные случаи и судьбы людей".

"Поручил Александру Щелокову принять участие в совершенствовании действующих программ по мерам поддержки участников СВО", — подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что в начале марта Глеб Никитин встретился в Арзамасе с семьями героев СВО. 

