Нижегородцы считают достойной пенсию в 53 тысячи рублей Общество

Жители Нижнего Новгорода считают достойной пенсию в размере 53,1 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики SuperJob по итогам опроса экономически активного населения города.



За год ожидания выросли: в октябре прошлого года нижегородцы называли сумму в 47,9 тысячи рублей, а в феврале 2025 года — 48,2 тысячи



В среднем по стране представление о достойной пенсии составляет 53 500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей исследования, проведенного прошлой осенью. При этом мужчины традиционно оценивают необходимый уровень выплат выше, чем женщины — 54,8 тысячи рублей против 52,4 тысячи.



Наиболее высокие требования к пенсии демонстрируют россияне старше 45 лет: они считают достойной сумму в 56,2 тысячи рублей. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет называют уровень в 55,8 тысячи рублей, а молодежь до 35 лет готова рассчитывать на 50,8 тысячи.



Наличие высшего образования также влияет на ожидания. Выпускники вузов считают достойной пенсию в размере 55,8 тысячи рублей, тогда как обладатели среднего профессионального образования — 52,1 тысячи.

Добавим, что лидером лидером по уровню пенсионных ожиданий остается Москва: там жители хотели бы получать 57,9 тысячи рублей в месяц. На втором месте - Санкт-Петербург (57,6 тысячи), на третьем - Хабаровск (55,4 тысячи).

Напомним, что с апреля более 63 тысяч нижегородцев получат повышенные пенсии.