Нижегородская область помогает восстанавливать леса Донбасса Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Нижегородская область направила четыре килограмма семян сосны обыкновенной в Лужский лесосеменной селекционно-семеноводческий центр для проведения подготовительных работ по выращиванию посадочного материала, который будет использован для восстановления лесов Донецкой народной республики. Семена, заготовленные на территории земель лесного фонда Нижегородской области, адаптированы к климатическим условиям ДНР. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

«Оказывая помощь в восстановлении лесов Донецкой народной республики, мы вносим вклад в сохранение экологического баланса и биоразнообразия региона. Семена отбираются с учётом климатических особенностей территории, а при выращивании посадочного материала используются современные технологии. Уверен, что совместная работа позволит восстановить лесные массивы республики и сохранить природное наследие для будущих поколений», - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Посевной посадочный материал направлен подведомственным министерству ГАУ НО «Семёновский спецсемлесхоз». В Лужском ЛССЦ будет выращен посадочный материал с закрытой корневой системой, что в последующем значительно повысит приживаемость лесных растений и поспособствует формированию устойчивых лесных насаждений

Поставка семян носит системный характер. В 2025 году в Донецкую народную республику уже было направлено 9 кг семян сосны обыкновенной. При этом Нижегородская область оказывает поддержку не только посевным, но и посадочным материалом, а также делится профессиональным опытом, современными технологиями и методиками лесовосстановления.

Как сообщили в Минлесхозе Нижегородской области, сотрудничество ведётся в рамках соглашения о взаимодействии, заключённого в 2022 году. Оно предусматривает не только восстановление лесов, но и развитие инфраструктуры лесного хозяйства ДНР.

Так, в 2024 году в Амвросиевском лесхозе (ДНР) было создано Нижегородское лесничество. Эта инициатива подчёркивает долгосрочный характер сотрудничества и нацеленность на создание устойчивых решений. Кроме того, в 2025 году в Амвросиевское лесничество была доставлена очередная партия необходимой гуманитарной помощи. Лесные пожарные получили специализированное оборудование, включающее мотопомпы, радиостанции, хлопушки пожарные и ранцевые лесные огнетушители, что значительно повышает готовность к борьбе с возгораниями. Лесничим были переданы такие важные инструменты, как мерные вилки, буссоли. Охотинспекторам были предоставлены персональные видеорегистраторы, способствующие повышению эффективности их работы и контроля за соблюдением законности.

Это комплексное взаимодействие демонстрирует готовность всесторонней поддержки Нижегородской области в вопросах восстановления природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности Донецкой народной республики, что соответствует задачам федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие». Он направлен на увеличение площади лесовосстановления и сохранение природных ресурсов страны.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».