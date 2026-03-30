Нижегородская область возглавила рейтинг Росмолодежи по итогам мониторинга включенности регионов в грантовый конкурс Общество

Фото: молодежный центр "Высота"

Нижегородская область заняла первое место по результатам мониторинга включённости регионов в грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). В 2025 году молодёжь со всей Нижегородской области подала 2 190 проектов на участие в грантовых конкурсах, 164 из которых стали победителями. Грантовое сообщество региона пополнили новые эксперты, спикеры и амбассадоры. А суммарный охват всех публикаций о грантах в медиаресурсах региона составил более 1 миллиона.

«Быть первыми в мониторинге вовлечённости — это почётно и ответственно. Нижегородская область доказывает, что грантовая поддержка сегодня — это эффективный инструмент реализации самых смелых идей, а наша задача — создавать для этого все необходимые условия. В этом году мы будем делать акцент на повышении качества заявок и доли победителей, усиливать работу с проектами в муниципалитетах, расширять экспертное сообщество и повышать уровень экспертизы каждого из них, а также выстраивать устойчивую систему сопровождения участников — от идеи до отчётности», — сказала министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Мониторинг анализировал отчёты субъектов по 23 критериям, разделённым на 5 блоков: участие и победы в конкурсах и мероприятиях «Росмолодёжь.Гранты»; организация и проведение комплекса очных и онлайн‑мероприятий для популяризации грантового конкурса; обучение социальному проектированию и оформление проектной заявки; информационное сопровождение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в участие в грантовых конкурсах Росмолодёжи; система постсопровождения победителей, региональные и иные грантовые конкурсы.

Вместе с тем Нижегородская область вошла в топ‑3 регионов по итогам конкурсного отбора в экспертный совет «Росмолодёжь.Гранты» на 2026 год. Это сообщество профессионалов будет оценивать проекты грантовых конкурсов и сопровождать победителей на всех этапах реализации. В этом году экспертами стали 55 нижегородцев.

В настоящее время открыты два конкурса «Росмолодёжь.Гранты» - это хорошая возможность привлечь дополнительное финансирование на молодёжные инициативы. В рамках «Росмолодёжь.Гранты.1 сезон» для физических лиц участники в возрасте от 14 до 35 лет могут получить поддержку до 1 миллиона рублей. Окончание приёма заявок — 15 апреля (12:00 мск), подробности по ссылке: https://myrosmol.ru/events/ b546fb62-2019-4fd3-9fe7- d98fc269f5d9. Также открыт приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты» для НКО. Участниками могут стать некоммерческие организации и получить поддержку до 2,5 миллиона рублей. Срок подачи заявок — до 2 апреля включительно, по ссылке: https://vk.cc/cVMNi2. Для каждого участника специалисты молодёжного центра «Высота» проводят личные консультации и встречи с экспертами. Узнать подробности можно в сообществе «Молодёжно.Инициативы» по ссылке: https://vysota-no.tilda.ws/ molodezh_iniciative.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.