  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Нижегородская область возглавила рейтинг Росмолодежи по итогам мониторинга включенности регионов в грантовый конкурс

30 марта 2026 10:53 Общество
Нижегородская область возглавила рейтинг Росмолодежи по итогам мониторинга включенности регионов в грантовый конкурс

Фото: молодежный центр "Высота"

Нижегородская область заняла первое место по результатам мониторинга включённости регионов в грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). В 2025 году молодёжь со всей Нижегородской области подала 2 190 проектов на участие в грантовых конкурсах, 164 из которых стали победителями. Грантовое сообщество региона пополнили новые эксперты, спикеры и амбассадоры. А суммарный охват всех публикаций о грантах в медиаресурсах региона составил более 1 миллиона.

«Быть первыми в мониторинге вовлечённости — это почётно и ответственно. Нижегородская область доказывает, что грантовая поддержка сегодня — это эффективный инструмент реализации самых смелых идей, а наша задача — создавать для этого все необходимые условия. В этом году мы будем делать акцент на повышении качества заявок и доли победителей, усиливать работу с проектами в муниципалитетах, расширять экспертное сообщество и повышать уровень экспертизы каждого из них, а также выстраивать устойчивую систему сопровождения участников — от идеи до отчётности», — сказала министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Мониторинг анализировал отчёты субъектов по 23 критериям, разделённым на 5 блоков: участие и победы в конкурсах и мероприятиях «Росмолодёжь.Гранты»; организация и проведение комплекса очных и онлайн‑мероприятий для популяризации грантового конкурса; обучение социальному проектированию и оформление проектной заявки; информационное сопровождение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в участие в грантовых конкурсах Росмолодёжи; система постсопровождения победителей, региональные и иные грантовые конкурсы.

Вместе с тем Нижегородская область вошла в топ‑3 регионов по итогам конкурсного отбора в экспертный совет «Росмолодёжь.Гранты» на 2026 год. Это сообщество профессионалов будет оценивать проекты грантовых конкурсов и сопровождать победителей на всех этапах реализации. В этом году экспертами стали 55 нижегородцев.

В настоящее время открыты два конкурса «Росмолодёжь.Гранты» - это хорошая возможность привлечь дополнительное финансирование на молодёжные инициативы. В рамках «Росмолодёжь.Гранты.1 сезон» для физических лиц участники в возрасте от 14 до 35 лет могут получить поддержку до 1 миллиона рублей. Окончание приёма заявок — 15 апреля (12:00 мск), подробности по ссылке: https://myrosmol.ru/events/b546fb62-2019-4fd3-9fe7-d98fc269f5d9. Также открыт приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты» для НКО. Участниками могут стать некоммерческие организации и получить поддержку до 2,5 миллиона рублей. Срок подачи заявок — до 2 апреля включительно, по ссылке: https://vk.cc/cVMNi2.  Для каждого участника специалисты молодёжного центра «Высота» проводят личные консультации и встречи с экспертами. Узнать подробности можно в сообществе «Молодёжно.Инициативы» по ссылке: https://vysota-no.tilda.ws/molodezh_iniciative. 

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных