Можно ли требовать долю в родительской квартире
ВТБ: пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости

ВТБ: пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ проанализировал две наиболее распространенные стратегии получения пассивного дохода для состоятельных клиентов — инвестиции в жилую недвижимость для последующей сдачи в аренду и открытие банковского вклада. По оценке банка, на текущем рыночном цикле классический депозит не только требует меньше временных затрат, но и обеспечивает денежный поток, который превосходит арендную модель.

В ВТБ подсчитали, что сдача объекта недвижимости премиум или бизнес-класса в аренду приносит собственнику около 4–6% годовых в виде арендных платежей. Для сравнения, размещение средств на банковских вкладах или, например, в облигациях позволяет получать 14–17% годовых. Таким образом, разрыв в доходности достигает двукратного, а в отдельных случаях — трехкратного значения. Чтобы сформировать стабильный ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей за счет аренды, требуется капитал порядка 50 миллионов рублей. Аналогичный пассивный доход без необходимости управления объектом, поиска арендаторов и оплаты содержания недвижимости достигается при размещении на депозите суммы около 17 миллионов рублей.

«В условиях текущей макроэкономической конъюнктуры мы фиксируем смену инвестиционных приоритетов как у состоятельных, так и у розничных клиентов, — отметил Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ. — Стратегия “рантье” предполагает высокий порог входа и зачастую оказывается экономически неоптимальной для среднестатистического розничного инвестора. Депозитные продукты, напротив, позволяют начинать формирование сбережений с небольших сумм, обеспечивая их гарантированный прирост. При этом рынок не исчерпывается классическими вкладами: для клиентов, ориентированных на стабильные выплаты и диверсификацию рисков, существуют решения в том числе в секторе недвижимости с более высокой доходностью, такие как закрытые паевые инвестиционные фонды на коммерческую недвижимость, которые сочетают низкий порог входа с профессиональным управлением и стабильным денежным потоком».

По оценке эксперта, когда ставки по вкладам снизятся, структура спроса неизбежно начнет трансформироваться. Денежные потоки перераспределятся в пользу акций, что может стать драйвером роста фондового рынка, а также в реальные активы, традиционно защищающие от инфляции, — золото и недвижимость, которые станут более привлекательными за счет потенциального роста стоимости.

