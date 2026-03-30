70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 марта 2026 17:38
В России обсудили развитие биоэкономики до 2050 года
30 марта 2026 17:07
Производство морепродуктов расширят за 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде
30 марта 2026 13:26
Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для переезда ради работы
30 марта 2026 11:20
ВТБ: пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости
28 марта 2026 16:00
Эксперты спрогнозировали сдержанный рост цен на жилье в Приволжье
28 марта 2026 08:00
Миллионы направят на обновление коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области
28 марта 2026 06:34
Более 100 нижегородцев уже подали заявки на участие во втором сезоне проекта "СВОё дело"
27 марта 2026 17:21
Расширить региональные доплаты для полицейских призвали в Нижегородской области
27 марта 2026 15:18
Первый нижегородский производитель обоев присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"
27 марта 2026 12:36
Более 110 нижегородских технологических предпринимателей приняли участие в конференции "День Сколково в Нижнем Новгороде"
Экономика

В России обсудили развитие биоэкономики до 2050 года

30 марта 2026 17:38 Экономика
В России обсудили развитие биоэкономики до 2050 года

Фото: Госсовет РФ

27 марта в Москве прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности. Его провел губернатор Самарской области, председатель профильной комиссии Госсовета Вячеслав Федорищев.

Главной темой обсуждения стало развитие биоэкономики — направления, объединяющего широкий спектр отраслей и современные производственные решения.

Открывая заседание, Федорищев отметил, что в центре внимания находятся формирование стратегической системы развития биоэкономики, реализация национального проекта и инвестиционных инициатив, а также устранение барьеров для отрасли. По его словам, такой подход соответствует поручениям президента России и задачам нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".

Губернатор напомнил, что комиссия создана для усиления взаимодействия с регионами, которые на практике сталкиваются с проблемами отрасли и обладают конкретными решениями.

Со вступительными словами выступили начальник Управления Президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Глава Минпромторга обозначил текущие позиции России в новой отрасли. "Хорошие позиции наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны", — сообщил Алиханов.

В заседании также принял участие председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Участники рассмотрели концептуальные подходы к разработке Стратегии развития биоэкономики РФ и реализации нового нацпроекта. Как подчеркнул Федорищев, президент поручил сформировать стратегию до 2035 и 2050 годов. Он отметил, что документ должен быть выверен с учетом практики конкретных предприятий, российских регионов и дружественных стран, иначе он не станет комплексным.

По словам председателя комиссии, важной задачей является формирование единого контура управления биоэкономикой и синхронизация работы федеральных ведомств. В числе ключевых заказчиков новых биотехнологий названы Минсельхоз, Минприроды и Минздрав. Также необходимо наладить координацию с институтами развития, научными организациями, бизнесом и субъектами РФ.

Отдельное внимание уделили развитию научно-технологического блока нацпроекта. Как сообщил Антон Алиханов, эта работа будет вестись при участии "Курчатовского института". Под его патронажем создан специализированный центр, объединяющий ведущие научные организации, в том числе занимающиеся разработкой технологических регламентов и вопросами технического регулирования.

Обсуждалось и совершенствование нормативно-правовой базы — в части уточнения законов и подзаконных актов для расширения возможностей бизнеса и научных коллективов по созданию новой продукции.

С докладами выступили заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин, директор НИЦ "Курчатовский институт" Юлия Дьякова, заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев и директор департамента Минсельхоза Владимир Скворцов.

Вторая часть заседания была посвящена реализации инвестиционных проектов и мерам по устранению ключевых барьеров развития отрасли. Отмечено, что уже поддержаны проекты по производству органических кислот, глубокой переработке пшеницы для выпуска витаминов и аминокислот, переработке гороха с получением амилозы, производству биоакриламида.

В числе перспективных инициатив — создание в Самарской области комплекса по производству ксантановой камеди. Как заявил Федорищев, это вещество в настоящее время в России не производится. По его словам, регион, обладая развитой сырьевой и индустриальной базой, выходит на финальные параметры проектной документации предприятия.

Отдельно обсуждалось формирование инфраструктуры биоэкономики: создание биоресурсных центров, биобанков, центров трансфера и масштабирования технологий, а также сети региональных биокластеров. По мнению Федорищева, развитие должно опираться на промышленную специализацию, научную базу, сырьевые ресурсы и кадровый потенциал конкретных регионов.

Участники поддержали предложения по ускоренному импортозамещению средств производства, развитию отечественного оборудования и биотехнологических решений, а также расширению мер поддержки инвестпроектов и стимулированию внутреннего спроса.

Подводя итоги, Федорищев заявил, что биоэкономика становится одним из ключевых направлений обеспечения технологического лидерства страны и требует координации усилий федерального центра, регионов, науки и бизнеса.

Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" реализуется по поручению президента РФ. Он охватывает химию, пищевую промышленность, энергетику, медицину, экологию и сельское хозяйство. Его задача — консолидировать ресурсы и создать конкурентоспособные предприятия, в том числе за счет модернизации действующих производств.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госсовет экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных