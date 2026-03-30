В России обсудили развитие биоэкономики до 2050 года Экономика

27 марта в Москве прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности. Его провел губернатор Самарской области, председатель профильной комиссии Госсовета Вячеслав Федорищев.

Главной темой обсуждения стало развитие биоэкономики — направления, объединяющего широкий спектр отраслей и современные производственные решения.

Открывая заседание, Федорищев отметил, что в центре внимания находятся формирование стратегической системы развития биоэкономики, реализация национального проекта и инвестиционных инициатив, а также устранение барьеров для отрасли. По его словам, такой подход соответствует поручениям президента России и задачам нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".

Губернатор напомнил, что комиссия создана для усиления взаимодействия с регионами, которые на практике сталкиваются с проблемами отрасли и обладают конкретными решениями.

Со вступительными словами выступили начальник Управления Президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Глава Минпромторга обозначил текущие позиции России в новой отрасли. "Хорошие позиции наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны", — сообщил Алиханов.

В заседании также принял участие председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Участники рассмотрели концептуальные подходы к разработке Стратегии развития биоэкономики РФ и реализации нового нацпроекта. Как подчеркнул Федорищев, президент поручил сформировать стратегию до 2035 и 2050 годов. Он отметил, что документ должен быть выверен с учетом практики конкретных предприятий, российских регионов и дружественных стран, иначе он не станет комплексным.

По словам председателя комиссии, важной задачей является формирование единого контура управления биоэкономикой и синхронизация работы федеральных ведомств. В числе ключевых заказчиков новых биотехнологий названы Минсельхоз, Минприроды и Минздрав. Также необходимо наладить координацию с институтами развития, научными организациями, бизнесом и субъектами РФ.

Отдельное внимание уделили развитию научно-технологического блока нацпроекта. Как сообщил Антон Алиханов, эта работа будет вестись при участии "Курчатовского института". Под его патронажем создан специализированный центр, объединяющий ведущие научные организации, в том числе занимающиеся разработкой технологических регламентов и вопросами технического регулирования.

Обсуждалось и совершенствование нормативно-правовой базы — в части уточнения законов и подзаконных актов для расширения возможностей бизнеса и научных коллективов по созданию новой продукции.

С докладами выступили заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин, директор НИЦ "Курчатовский институт" Юлия Дьякова, заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев и директор департамента Минсельхоза Владимир Скворцов.

Вторая часть заседания была посвящена реализации инвестиционных проектов и мерам по устранению ключевых барьеров развития отрасли. Отмечено, что уже поддержаны проекты по производству органических кислот, глубокой переработке пшеницы для выпуска витаминов и аминокислот, переработке гороха с получением амилозы, производству биоакриламида.

В числе перспективных инициатив — создание в Самарской области комплекса по производству ксантановой камеди. Как заявил Федорищев, это вещество в настоящее время в России не производится. По его словам, регион, обладая развитой сырьевой и индустриальной базой, выходит на финальные параметры проектной документации предприятия.

Отдельно обсуждалось формирование инфраструктуры биоэкономики: создание биоресурсных центров, биобанков, центров трансфера и масштабирования технологий, а также сети региональных биокластеров. По мнению Федорищева, развитие должно опираться на промышленную специализацию, научную базу, сырьевые ресурсы и кадровый потенциал конкретных регионов.

Участники поддержали предложения по ускоренному импортозамещению средств производства, развитию отечественного оборудования и биотехнологических решений, а также расширению мер поддержки инвестпроектов и стимулированию внутреннего спроса.

Подводя итоги, Федорищев заявил, что биоэкономика становится одним из ключевых направлений обеспечения технологического лидерства страны и требует координации усилий федерального центра, регионов, науки и бизнеса.

Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" реализуется по поручению президента РФ. Он охватывает химию, пищевую промышленность, энергетику, медицину, экологию и сельское хозяйство. Его задача — консолидировать ресурсы и создать конкурентоспособные предприятия, в том числе за счет модернизации действующих производств.