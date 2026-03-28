Общество

Синоптик Шувалов: снег в Нижегородской области растает после 15 апреля

Снежный покров в Нижегородской области полностью сойдет не раньше второй половины апреля 2026 года, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с NewsNN.

По словам специалиста, несмотря на пришедшее весеннее тепло, снега в регионе по-прежнему остается много. Сейчас местами сохраняется почти полуметровый снежный покров, а убывать он будет постепенно — примерно по 2-3 сантиметра. Именно поэтому окончательно снег растает только во второй половине апреля.

При этом в апреле, по прогнозу, ожидаются заморозки. Однако, как подчеркнул синоптик, на процесс таяния снега они существенного влияния не окажут.

Одновременно специалист предупредил о риске серьезных подтоплений в случае резкого потепления.

Ранее в МЧС рассказали, что в период весеннего половодья в зоне возможного подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов в 29 муниципалитетах Нижегородской области.

Напомним, что вскрытие рек в Нижегородской области ожидается в апреле. 

