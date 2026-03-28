Магнитная буря накроет Нижегородскую область 3 апреля Общество

Сильная магнитная буря ожидается в Нижегородской области 3 апреля, сообщается на портале my-calend.ru.

Сила геомагнитных возмущений достигнет пяти баллов. При этом ухудшение самочувствия у некоторых людей может начаться уже вечером 2 апреля. Согласно прогнозу, буря продлится около суток.

Специалисты предупреждают: подобные явления могут особенно сильно влиять на людей с хроническими заболеваниями, связанными с артериальным давлением, а также на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями. Метеочувствительным рекомендуют в этот период снизить физическую активность, отказаться от вредной пищи и по возможности избегать стрессовых ситуаций.

Ранее синоптик Шувалов предупредил, что снег в Нижегородской области растает после 15 апреля.