70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2026 12:40
Магнитная буря накроет Нижегородскую область 3 апреля
28 марта 2026 12:18
Новые правила диспансеризации женщин ввели в Нижнем Новгороде
28 марта 2026 11:38
Как записать ребенка в первый класс в Нижегородской области в 2026 году
28 марта 2026 10:50
В ННГАСУ связали сход грунта на Зеленском съезде с активным снеготаянием
28 марта 2026 10:32
В России изменили порядок медосмотра призывников
28 марта 2026 10:14
Синоптик Шувалов: снег в Нижегородской области растает после 15 апреля
28 марта 2026 09:52
Новые камеры для ловли нарушителей ПДД установили в Нижегородской области
28 марта 2026 09:40
Нижегородский аэропорт заработал штатно после снятия ограничений 28 марта
28 марта 2026 09:21
Режим повышенной готовности ввели в Зеленом городе после обрушения крыши
28 марта 2026 09:00
Участок у остановки "Площадь Лядова" в Нижнем Новгороде заасфальтируют
Общество

Магнитная буря накроет Нижегородскую область 3 апреля

28 марта 2026 12:40 Общество
Магнитная буря накроет Нижегородскую область 3 апреля

Фото: сгенерировано нейросетью

Сильная магнитная буря ожидается в Нижегородской области 3 апреля, сообщается на портале my-calend.ru. 

Сила геомагнитных возмущений достигнет пяти баллов. При этом ухудшение самочувствия у некоторых людей может начаться уже вечером 2 апреля. Согласно прогнозу, буря продлится около суток.

Специалисты предупреждают: подобные явления могут особенно сильно влиять на людей с хроническими заболеваниями, связанными с артериальным давлением, а также на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями. Метеочувствительным рекомендуют в этот период снизить физическую активность, отказаться от вредной пищи и по возможности избегать стрессовых ситуаций.

Ранее синоптик Шувалов предупредил, что снег в Нижегородской области растает после 15 апреля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Магнитные бури Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных