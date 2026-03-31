Два человека погибли во время пожара в Ленинском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сегодня утром в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Таганская.

Пожар охватил домашнее имущество на площади около 5 квадратных метров. Во время тушения в одной из комнат спасатели обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины. Личности погибших устанавливаются.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты будут работать над установлением причины возгорания и обстоятельств гибели людей.

