Два человека погибли во время пожара в Ленинском районе

Сегодня утром в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Таганская.
Пожар охватил домашнее имущество на площади около 5 квадратных метров. Во время тушения в одной из комнат спасатели обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины. Личности погибших устанавливаются.
Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты будут работать над установлением причины возгорания и обстоятельств гибели людей.Напомним, мужчина погиб из-за пожара на балконе в Автозаводском районе.
