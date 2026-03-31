Нижегородский айтишник создал ИИ-ассистента для родителей детей с РАС Общество

Нижегородский программист Данила Балабаев разработал ИИ-ассистента для помощи родителям детей с расстройством аутистического спектра. Сервис получил название "Рядом" и уже доступен в мессенджере Telegram.

Как сообщает pravda-nn.ru, идея создания приложения появилась у разработчика после того, как диагноз РАС поставили его дочери. Балабаев, работающий в сфере ИТ, решил применить профессиональные навыки для создания инструмента, который поможет семьям ориентироваться в большом объеме информации об аутизме.

Разработка началась в ноябре 2025 года. В основу ассистента лег массив научных публикаций и данных, включая исследования по аутизму и материалы российского законодательства. Система работает на базе ИИ и использует механизм, позволяющий подбирать ответы с учетом конкретной ситуации пользователя.

Сервис помогает родителям разбираться в медицинских документах, получать информацию о терапии, искать специалистов и клиники, а также отслеживать важные сроки, связанные с лечением и обследованиями. При этом ассистент не дает медицинских рекомендаций и не заменяет назначения врачей, выполняя исключительно информационную функцию.

По словам разработчика, приложением уже воспользовались около ста человек, включая родителей детей с РАС и специалистов. В дальнейшем планируется расширение функционала и развитие проактивных возможностей сервиса.

