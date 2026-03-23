Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 марта 2026 17:53
16 тонн сомнительного мяса пытались зарегистрировать в Нижегородской области
23 марта 2026 17:47
Стартовал Всероссийский медиаконкурс "Камера.Поход.Россия" для молодых профессионалов
23 марта 2026 16:53
Четыре грузовика с гумпомощью отправили в зону СВО из Нижегородской области
23 марта 2026 16:32
Нижегородская область стала "пилотом" по автоматической подаче заявок в 1 класс
23 марта 2026 15:45
Нижегородская область — лидер по числу охваченных соцконтрактом многодетных семей
23 марта 2026 15:28
Более 1 млрд рублей вложат в дороги Нижнего Новгорода
23 марта 2026 15:20
Андрей Воробьёв запустил новый участок трассы ЮЛА в Подмосковье
23 марта 2026 15:12
Новые названия улиц и сквера утвердили в Нижнем Новгороде
23 марта 2026 14:55
Трехсвятский квартал в центре Нижнего Новгорода внесли в реестр ОКН
23 марта 2026 14:50
Войска беспилотных систем пополнила еще одна группа нижегородских добровольцев
Общество

16 тонн сомнительного мяса пытались зарегистрировать в Нижегородской области

23 марта 2026 17:53 Общество
16 тонн сомнительного мяса пытались зарегистрировать в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявили факт несанкционированного доступа к площадкам хозяйствующих субъектов во ФГИС "ВетИС", сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, с использованием этого доступа в систему внесли сведения о 16,5 тонны бескостной замороженной говядины. В документах было указано, что продукция поступила с площадок, расположенных в Гагинском, Пильнинском, Сеченовском и Краснооктябрьском округах.

Информация была внесена от имени ООО "Агробизнес". При этом в системе фигурировало лицо, обозначенное как ветеринарный врач второй категории районного центра ветеринарии.

Как уточнили в Россельхознадзоре, этот человек не является сотрудником государственной ветеринарной службы Нижегородской области. Кроме того, предприятия, которые были указаны при оформлении документов, такую продукцию не выпускали.

Также в качестве поставщика сырья значился хозяйствующий субъект из Калужской области, который уже прекратил предпринимательскую деятельность.

Фальшивую учетную запись, а также проведенные от ее имени транзакции аннулировали.

Материалы по факту несанкционированного доступа передали в полицию. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область увеличила производство мяса на 20%. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2026 19:21
Почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона сожгли в Нижнем Новгороде
18 февраля 2026 15:53
Фальсифицированные сыр и творог выявили в Нижегородской области
14 февраля 2026 10:02
Тонну молочки, мяса и рыбы без документов нашли в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных