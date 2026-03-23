16 тонн сомнительного мяса пытались зарегистрировать в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявили факт несанкционированного доступа к площадкам хозяйствующих субъектов во ФГИС "ВетИС", сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, с использованием этого доступа в систему внесли сведения о 16,5 тонны бескостной замороженной говядины. В документах было указано, что продукция поступила с площадок, расположенных в Гагинском, Пильнинском, Сеченовском и Краснооктябрьском округах.

Информация была внесена от имени ООО "Агробизнес". При этом в системе фигурировало лицо, обозначенное как ветеринарный врач второй категории районного центра ветеринарии.

Как уточнили в Россельхознадзоре, этот человек не является сотрудником государственной ветеринарной службы Нижегородской области. Кроме того, предприятия, которые были указаны при оформлении документов, такую продукцию не выпускали.

Также в качестве поставщика сырья значился хозяйствующий субъект из Калужской области, который уже прекратил предпринимательскую деятельность.

Фальшивую учетную запись, а также проведенные от ее имени транзакции аннулировали.

Материалы по факту несанкционированного доступа передали в полицию.

