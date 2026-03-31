Тамара Карташева рассказала нижегородским студентам о важности чтения Общество

Встреча с лектором Российского общества «Знание», автором книг Тамарой Карташевой состоялась в Нижегородском Губернском колледже. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. Литературный клуб колледжа вошёл в список самых активных клубов страны.

Эксперт в области риторики, публичных выступлений и работы со словом поделилась своим многолетним опытом подготовки спикеров для выступлений перед первыми лицами государства, включая Президента России. Она рассказала о том, как слово может объединять, вдохновлять и влиять на людей.

Лектор Общества «Знание» привела примеры из древней риторики, личной практики на ледоколе в Арктике и из работы с молодыми авторами. Тамара Карташева также обсудила с аудиторией важность чтения, роль книг в формировании личности и проблему засилья штампов и иностранных слов в современной речи.

«Я люблю книги с детства и читаю запоем. За последнюю неделю я прочла «Бесов», «Путь к себе», а также произведения Сэлинджера и Быкова. Неделя для меня — это примерно десяток книг, и читаю я всегда с увлечением. Книги дают крылья. Ничего не даст крылья, даже любовь там близких, родных, книга даст. Есть Нобелевская лекция Бродского. Если не читали, обязательно прочитайте. Так он говорит, что есть преступление перед литературой, и это не сжигание книг на костре. Нет. А это пренебрежение книгами, не чтение книг», — поделилась лектор.

Слушатели узнали, что успешная речь строится на законе первого и последнего, открытом ещё Квинтилианом: лучше всего запоминается начало и конец выступления, поэтому начинать нужно сразу с яркой фразы, без долгих разгонов. Тамара Карташева на ярких примерах показала разницу между пустыми штампами вроде «уникальный проект» и конкретными, эмоционально окрашенными историями — как проект по доставке горячих ужинов многодетным семьям, чтобы дети не ложились спать голодными. Она объяснила, что для убеждения недостаточно одной логики — обязательно нужно «коснуться» словом, то есть вызвать эмоцию у слушателя, подобрав слово с фармацевтической точностью.

«Ведь никого нельзя насильно взять за руку и повести за собой. Как бы я вам сейчас ни рассказывала, что книги важны и нужны, вам нужно самостоятельно их открыть. Открыть Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и прочитать про этого мальчика-подростка вашего возраста, про его становление, про жизнь», — подчеркнула Тамара Карташева.

Кроме того, участники узнали о биографии Николая Гумилёва, о том, как он пошёл на фронт добровольцем, а также о том, как художник Михаил Нестеров помог Горькому найти нужное слово для рукописи в цирке. В ответ на вопрос об иностранных словах лектор заявила: «Не боюсь никаких иностранных слов». Она подчеркнула, что русский язык — живое существо, которое впитывает новые термины, но призвала не злоупотреблять ими и соблюдать меру.

Также лектор дала практический совет по борьбе с нецензурной бранью: использовать резинку на запястье для рефлекторного сигнала.

Она провела со студентами интерактивное упражнение, предложив описать свой колледж как человека. Участники представили колледж и взрослым уверенным мужчиной с сединой, и молодой харизматичной девушкой, и энергичным юношей, который «за любой кипиш». Завершая встречу, Тамара Карташева похвалила студентов за смелость и искренность, отметив, что харизма — это умение сделать шаг вперёд и поступить так, как от тебя не ждут, оставаясь в разумных пределах.

Кульминацией встречи стало чтение стихов самими студентами. Прозвучали произведения Ивана Бунина «Вечер», Максима Горького «Пресвятая Богородица», а также стихи собственного сочинения о героях России и любовной лирике. Лектор высоко оценила выступления и дала несколько профессиональных советов, в частности, представляться, называя сначала имя, затем фамилию. Она призвала молодых людей искать в языке те точные слова, которые попадают в сердце собеседника, потому что слово — это то, что течёт в нас внутривенно.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества «Знание».