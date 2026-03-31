Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
31 марта 2026 15:10
Нижегородский аэропорт не вошел в список пунктов вывоза наличных в страны ЕАЭС
31 марта 2026 15:07
ВТБ: 94% россиян определили для себя "банк первого выбора"
31 марта 2026 14:44
Количество резидентов нижегородской "Квантовой долины" увеличилось до 58
31 марта 2026 09:50
Нижегородцы потратили на лекарства в феврале 3,5 млрд рублей 
30 марта 2026 18:40
Инфляция в Нижегородской области составила 5,6% в феврале
30 марта 2026 17:38
В России обсудили развитие биоэкономики до 2050 года
30 марта 2026 17:07
Производство морепродуктов расширят за 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде
30 марта 2026 13:26
Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для переезда ради работы
30 марта 2026 11:20
ВТБ: пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости
28 марта 2026 16:00
Эксперты спрогнозировали сдержанный рост цен на жилье в Приволжье
Экономика

31 марта 2026 15:07 Экономика
Фото: предоставлено ВТБ

Результаты опроса* ВТБ показали, что у абсолютного большинства россиян (94%) есть банк, где они совершают практически все финансовые операции. При выборе основного банка респонденты обращают внимание на безопасность средств, выгодные условия по продуктам, а также на доверие к банку в обществе.

Для большинства опрошенных основной банк – тот, через который проходит большая часть доходов и расходов (59%), чье приложение используется чаще всего (64%), где хранится основная часть накоплений (42%), где есть несколько разных продуктов (41%) и которому доверяют (34%).

Чтобы банк для россиян стал основным, он должен быть безопасным, а также предлагать выгодные финансовые условия (по 21%), кешбэк и бонусы (18%).

При выборе основного банка россияне в первую очередь обращают внимание на удобное мобильное приложение и интернет-банк (58%), а также выгодные условия по продуктам (46%). Для 45% опрошенных существенное влияние оказывают привычка пользоваться одним банком много лет и зачисление зарплаты на его счет. 41% ценят широкую сеть банкоматов, 30% – качество сервиса и поддержки, а 27% – совместные сервисы для всей семьи.

Региональные предпочтения при выборе основного банка у респондентов отличаются. Удобное мобильное приложение чаще всего отмечали жители Северо-Западного округа (67%), выгодные условия по продуктам – в Приволжском округе (55%), привычку – жители Дальневосточного округа (56%), зачисление зарплаты в определенном банке – Северо-Кавказского округа (58%). Широкая сеть банкоматов важна для жителей Москвы и Московской области (45%), качество сервиса – для жителей Урала (37%), а удобство для всей семьи отмечают опрошенные Северо-Запада и Дальнего Востока (по 31%).

* Опрос проведен в феврале 2026 года среди 1500 взрослых жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных