Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2026 19:27
Патриарх всея Руси рукоположил архимандрита Иосия в епископа Лысковского
05 апреля 2026 18:00
Анапа готовится открыть пляжи после разлива мазута
05 апреля 2026 17:00
Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 18 м/с
05 апреля 2026 16:32
Царь-пасху весом 780 кг и кулич-гигант приготовят для нижегородцев
05 апреля 2026 15:15
Крестный ход на Пасху 2026: где и когда пройдет в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 14:39
Трубу с горячей водой прорвало на Ковалихе в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 13:27
Похолодание и снег придут в Нижний Новгород на следующей неделе
05 апреля 2026 12:36
600 жизней спасли в Нижегородской области благодаря доабортным консультациям
05 апреля 2026 12:15
МЧС напомнило нижегородцам правила безопасности при атаках БПЛА
05 апреля 2026 11:23
"Цинично и подло": Евгений Люлин высказался о ночной атаке БПЛА
Вода прибывает: затоплено более 400 участков в Нижегородской области

Вода прибывает: затоплено более 400 участков в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области за последние сутки увеличилось число подтопленных территорий из-за весеннего паводка. Обновленные данные о ситуации представили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, вода зашла на придомовые участки в деревне Пруды Богородского округа, деревне Чертас Большеболдинского округа и рабочем поселке Шатки. Кроме того, оказались подтоплены два автомобильных моста через реку Тёшу — на участке дороги между деревней Березовка и селом Заречное, а также в деревне Марьевка Арзамасского округа.

Предварительно, погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется. Ситуация находится под постоянным контролем: организован круглосуточный мониторинг, оперативные группы муниципалитетов ежедневно отслеживают паводковую обстановку.

В общей сложности на контроле остаются 23 случая подтоплений в 14 муниципальных образованиях. В их числе — 11 низководных мостов, два участка автодорог, а также 402 приусадебные территории в различных округах региона, включая Арзамас, Кулебаки, Саров, Выксу, Урень и ряд других населенных пунктов. Также зафиксированы размывы двух участков дорог и перелив дорожного полотна в Кулебакском округе.

Начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков в ходе рабочей поездки проверил ситуацию в Выксунском и Кулебакском округах. Как отметили в ведомстве, обстановка в отдельных населенных пунктах вызывает серьезную обеспокоенность.

Так, в поселке Проволочное вода вплотную подошла к частным домам. Для снижения риска дальнейшего подтопления сотрудники экстренных служб и представители местной администрации ведут работы по откачке воды.

Сложная ситуация сохраняется и в Кулебакском округе, где произошел размыв временного моста. Там ведется непрерывный мониторинг, для жителей организованы временный пешеходный переход и лодочная переправа. Кроме того, специалисты проводят подворовые обходы, помогают жителям и откачивают воду из погребов. Вопрос восстановления моста планируют решать после стабилизации обстановки и снижения уровня воды.

Ранее сообщалось, что два моста перекрыли на автодороге "Владимир — Муром — Арзамас" из-за паводка. Напомним, в зоне риска этой весной находятся 70 населенных пунктов Нижегородской области.

МЧС Паводок
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
