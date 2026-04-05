Вода прибывает: затоплено более 400 участков в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области за последние сутки увеличилось число подтопленных территорий из-за весеннего паводка. Обновленные данные о ситуации представили в региональном управлении МЧС.



По информации ведомства, вода зашла на придомовые участки в деревне Пруды Богородского округа, деревне Чертас Большеболдинского округа и рабочем поселке Шатки. Кроме того, оказались подтоплены два автомобильных моста через реку Тёшу — на участке дороги между деревней Березовка и селом Заречное, а также в деревне Марьевка Арзамасского округа.



Предварительно, погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется. Ситуация находится под постоянным контролем: организован круглосуточный мониторинг, оперативные группы муниципалитетов ежедневно отслеживают паводковую обстановку.

В общей сложности на контроле остаются 23 случая подтоплений в 14 муниципальных образованиях. В их числе — 11 низководных мостов, два участка автодорог, а также 402 приусадебные территории в различных округах региона, включая Арзамас, Кулебаки, Саров, Выксу, Урень и ряд других населенных пунктов. Также зафиксированы размывы двух участков дорог и перелив дорожного полотна в Кулебакском округе.



Начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков в ходе рабочей поездки проверил ситуацию в Выксунском и Кулебакском округах. Как отметили в ведомстве, обстановка в отдельных населенных пунктах вызывает серьезную обеспокоенность.

Так, в поселке Проволочное вода вплотную подошла к частным домам. Для снижения риска дальнейшего подтопления сотрудники экстренных служб и представители местной администрации ведут работы по откачке воды.



Сложная ситуация сохраняется и в Кулебакском округе, где произошел размыв временного моста. Там ведется непрерывный мониторинг, для жителей организованы временный пешеходный переход и лодочная переправа. Кроме того, специалисты проводят подворовые обходы, помогают жителям и откачивают воду из погребов. Вопрос восстановления моста планируют решать после стабилизации обстановки и снижения уровня воды.

Ранее сообщалось, что два моста перекрыли на автодороге "Владимир — Муром — Арзамас" из-за паводка. Напомним, в зоне риска этой весной находятся 70 населенных пунктов Нижегородской области.