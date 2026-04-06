Нижегородцам назвали главные составляющие здорового образа жизни

В условиях постоянного стресса и неблагоприятной экологии все большее значение приобретает здоровый образ жизни. Он перестает быть просто популярной темой и становится важным фактором, напрямую влияющим на качество и продолжительность жизни.

Как отмечает Наталья Савицкая, главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, соблюдение принципов ЗОЖ дает комплексный эффект — от укрепления физического здоровья до улучшения психоэмоционального состояния.

По ее словам, регулярная физическая активность и сбалансированное питание помогают укрепить иммунитет, поддерживать нормальный вес и снизить риски развития хронических заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии.

Не менее важным является влияние ЗОЖ на психологическое состояние. Умеренные физические нагрузки способствуют выработке "гормонов счастья", что помогает справляться с тревожностью и снижает риск депрессивных состояний. Дополняет этот эффект правильное питание, которое положительно влияет на настроение и концентрацию.

Здоровые привычки также напрямую связаны с уровнем энергии и работоспособности. Активный образ жизни помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок и повышает общую продуктивность.

Отдельное значение, подчеркивает главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Нижегородской области Наталья Савицкая, имеет влияние ЗОЖ на продолжительность жизни. Формирование правильных привычек замедляет процессы старения и снижает вероятность преждевременной смерти.

Кроме того, активный образ жизни способствует социальной вовлеченности. Участие в спортивных и групповых мероприятиях расширяет круг общения и открывает дополнительные возможности для самореализации.

Положительные изменения отражаются и на внешности: улучшается состояние кожи, укрепляются волосы и ногти, фигура становится более подтянутой.

Эксперт также выделяет ключевые составляющие ЗОЖа. В их числе — регулярная физическая активность, сбалансированное питание, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.

Важную роль играют и профилактические меры: регулярные медицинские осмотры позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, а соблюдение личной гигиены снижает риск инфекций. Дополнительно рекомендуется закаливание как способ укрепления иммунитета.

Начинать переход к ЗОЖ, по словам специалиста, следует постепенно, без резких изменений. Важно, чтобы новые привычки приносили удовольствие и не вызывали дискомфорта. В качестве первых шагов можно добавить в ежедневный график 15-20 минут физической активности, заменить вредные продукты на более полезные, немного раньше ложиться спать и находить время для отдыха и восстановления.

Постепенное внедрение таких изменений помогает закрепить новые привычки и со временем делает здоровый образ жизни естественной частью повседневности.

Напомним, с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В свою очередь сам нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.