120 тысяч человек планируют привлечь к большой уборке Нижнего Новгорода

Накануне, 5 апреля, в Нижнем Новгороде начался месячник по благоустройству. Об этом в соцсетях сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Городские власти рассчитывают, что в предстоящих работах примут участие почти 120 тысяч человек (сотрудники ДУКов, коллективы местных предприятий, общественники, активные горожане.
По словам градоначальника, в рамках месячника планируется в круглосуточном режиме приводить город в порядок. Также будут отремонтированы 630 контейнерных площадок (это в 2 раза больше, чем в прошлом году), 325 детских площадок и 52 спортивные площадки.
Кроме того, подрядные организации проведут ямочный ремонт на 27 тысячах кв. метров и обновят 2,5 тысячи кв. метров тротуаров. Еще в планах высадить около 1,5 тысячи деревьев и обновить 32 памятника.
Как сообщалось ранее, месячник по благоустройству будет проводиться до 15 мая.
