Нижегородские троллейбусы №10 вернулись на привычный маршрут

Троллейбусы №10 в Нижнем Новгороде вернулись на установленный маршрут, сообщили в ЦРТС региона.

Напомним, что утром 6 апреля пришлось изменить схему движения троллейбусов №10 из-за подтопления Мурашкинской улицы.

Также сообщалось о потопе в Подновье. На одном участков воды была по колено. Ее начали оперативно откачивать.