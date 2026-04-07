II Нижегородские педагогические встречи прошли в Школе 800

В минувшие выходные во всех трёх корпусах АНОО «Школа 800» состоялись II Нижегородские педагогические встречи. Мероприятие объединило около 500 участников: учителей, методистов, директоров школ, представителей вузов и других экспертов в сфере образования. 18 образовательных учреждений Нижнего Новгорода представили свой опыт в ходе показательных мастер-классов.

Организаторами мероприятия выступили департамент образования администрации Нижнего Новгорода и «Школа 800» при поддержке министерства образования Нижегородской области. Ключевой темой встреч стало взаимодействие школ и вузов: участники обсудили, как эффективно подготовить выпускника к вызовам университетского образования.

В программу мероприятия вошли лекции ректоров ведущих нижегородских вузов, предметные дискуссии. Гости обменялись передовыми педагогическими практиками, а также обсудили актуальные вопросы современной педагогики.

«Такие встречи – доказательство того, что нижегородское педагогическое сообщество искренне увлечено своим делом. Приятно видеть, что коллеги смогли найти время, тщательно готовились к мероприятию. Мы видим огромный запрос на диалог между школой и университетом, и наша задача – сделать этот диалог постоянным, а не эпизодическим», – прокомментировал итоги встречи директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан.

Участники отметили высокую практическую ценность мероприятия: возможность услышать прямой посыл от академического сообщества, обсудить реальные проблемы и найти точки соприкосновения между школьными и вузовскими стандартами.

«Педагогические встречи дают возможность обмена опытом, стимулируют профессиональный рост каждого участника. Они вдохновляют на новые идеи, укрепляют профессиональное сообщество и способствуют внедрению современных подходов в образование. Уверен, что такие мероприятия должны стать регулярными и охватить все образовательные учреждения области, чтобы каждый педагог мог внести свой вклад в общее дело и получить поддержку коллег», – заключил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.