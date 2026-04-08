Петербурженка, которая подожгла любовницу мужа, в суде попросила у неё прощения

08 апреля 2026 08:14 Происшествия
Фото: "КП-Петербург"/ Дмитрий Рождественский

Петербурженка Инна Цыбасова, чудом избежавшая смерти, впервые покинула больницу после почти девяти месяцев восстановления: 41-летняя женщина получила ожоги на 73% тела после того, как её облила горючей жидкостью и подожгла беременная Ирина Р. (имена обвиняемой и её супруга изменены). Причиной стала ревность.

Инна провела несколько месяцев в коме. Лечение требует огромных затрат. Она заново учится говорить, есть и пить, а любые простые действия вызывают боль. Поэтому для неё особенно несправедливо обвинение, предъявленное поджигательнице: Ирине вменили покушение на убийство в состоянии аффекта. Следствие считает, что беременная женщина не осознавала своих действий, что подтверждается экспертизой. Если бы это было покушение на убийство, Ирине грозило бы несколько лет колонии, а теперь она может избежать наказания.

Инна пришла на суд с мамой и сестрой. Она передвигается медленно, опираясь на трость. Её лицо, руки и пальцы покрыты красными рубцами, кожа потеряла эластичность.

"Каждую минуту я переживаю сильную боль. С трудом доехала на такси. Любая яма, поворот – это колючий удар... Но именно эта боль заставила меня сюда прийти... Я хочу, чтобы меня увидели и услышали... Инструкторы занимаются со мной каждый день, двигаем руками и пальцами, практически ломаем их. Но врачи не дают прогнозов, когда закончится лечение и реабилитация. Капельницы, перевязки, таблетки… Я думаю, это со мной до конца жизни", — рассказала Инна "КП-Петербург".

Она также призналась, что давно хотела встретиться с поджигательницей, и c негодованием отметил, что та спокойно живёт дома и воспитывает детей, а ей приходится проходить лечение. К тому же, собственная дочь Инны получила психологическую травму, ей приходится жить без мамы.

Адвокат Инны добавил, что есть шанс на более суровый приговор для Ирины. Сторона обвинения не согласна с результатами психолого-психиатрической экспертизы и будет просить суд назначить повторную экспертизу в другом учреждении.

В это время обвиняемая, её адвокат и мужчина из группы поддержки прятались за углом, избегая камеры. Неверный супруг Илья, из-за которого всё произошло, проходит свидетелем и просто так в суде не появляется.

Во время заседания прокурор попросил Инну вспомнить день происшествия. Она рассказала, что они с Ильёй ездили по совместным делам, поскольку были коллегами, с ними машине находился маленький сын Ильи. Ирина позвонила и попросила отвезти её к врачу. Инна подъехала к дому, Илья ушёл, а в машину села Ирина, которая облила её сверху горючей жидкостью и подожгла. Инна горела несколько минут, выбралась из салона на улицу. Её тушил прохожий. Ирина крикнула ей вслед: "Получи, тварина!".

Отвечая на вопросы, Инна призналась, что когда Ирина начала что-то подозревать об интимных отношениях коллег, она попросила её перестать общаться с мужем. Инна согласилась, но им нужно было время, чтобы перевезти вещи Ильи.

В суде зачитали показания сына Ирины. Он видел, как мать поджигала Инну.

Прокурор зачитал: "Меня взял папа, покататься втроем с Ириной. Втроем ездили в магазин... Я сидел внутри, и потом в машине появился огонь, Цыбасова горела. Ужасно было! Это мама принесла огонь... Меня мама вытащила из машины, и я не сгорел".

В кульминационный момент суда Ирина заговорила с Инной. Они не могли смотреть друг другу в глаза, обе плакали. "Инна, прости меня, если сможешь", - попросила обвиняемая, но Инна ответила, что не готова из-за боли.

Судебное разбирательство отложили до конца апреля. Следующий этап — допрос Ильи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

