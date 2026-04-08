Урок мужества для нижегородских школьников провел ветеран СВО Равиль Равилов Общество

В школе №129 Нижнего Новгорода состоялась встреча учащихся с ветераном специальной военной операции, участником программы «Герои. Нижегородская область» Равилем Равиловым. Урок мужества был организован нижегородским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в рамках регионального проекта «Герои Родины».

Проект «Герои Родины» направлен на патриотическое воспитание молодежи на примере историй героев-защитников Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции и других вооруженных конфликтов. Он реализуется при поддержке правительства Нижегородской области и программы «Герои. Нижегородская область».

«Для меня такие встречи с детьми — это возможность рассказать, что такое защита Родины. Ребятам важно видеть не картинку из новостей, а живого человека, который был на передовой. Мой долг — быть примером, показывать, что любовь к Отчизне доказывается делом. Так я учу своих детей и готов помогать учить этому других», — поделился участник программы «Герои. Нижегородская область», отец троих детей Равиль Равилов.

Школьники смогли лично пообщаться с ветераном СВО, задать ему вопросы и услышать истории о настоящем мужестве, любви к Родине и верности воинскому долгу. В ходе откровенного разговора ветеран спецоперации поделился с ребятами воспоминаниями, рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются военнослужащие, о боевом товариществе и о важности поддержки с родной земли.

Равиль Равилов за безупречную службу, личное мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении воинского долга, в 2024 году был отмечен высокой ведомственной наградой – медалью «За отличие в службе» I степени, а также знаком «За отличие в службе». Сейчас он проходит обучение в рамках региональной программы «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию бойцов в систему государственного управления.

С начала учебного года в рамках регионального проекта «Герои Родины» нижегородские волонтеры Победы провели в Нижнем Новгороде и других городах области уже 250 встреч с участниками СВО. В них приняли участие около 10 тысяч школьников и студентов.