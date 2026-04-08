Экономика

Нижегородская область поделилась практиками по улучшению инвестклимата с коллегами из 23-х регионов

08 апреля 2026

Заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин в рамках межрегиональной стажировки «Улучшение инвестиционного климата через реализацию Национальной модели целевых условий ведения бизнеса», прошедшей в Волгограде, представил инвестиционные практики региона.

Мероприятие, организованное Минэкономразвития РФ, Агентством стратегических инициатив и Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития, собрало более 100 представителей органов власти и институтов развития из 23-х регионов.

Антон Гаранин напомнил, что Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов для реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток». В его рамках создан полноценный «цифровой коридор» взаимодействия с инвесторами — механизм, благодаря которому инвестор может пройти полный путь реализации проекта без личного присутствия в регионе. Это позволило перевести в онлайн-формат весь инвестиционно-строительный цикл – от подбора земельного участка и внесения изменений в градостроительные документы до ввода объекта в эксплуатацию.

Также ведется работа по совершенствованию регионального законодательства и изменению регламентов ресурсоснабжающих организаций, что уже позволило сократить «клиентский путь» инвестора на 30%.

Кроме того, для упрощения процесса реализации инвестиционных проектов в области промышленности в Нижегородской области создаются новые объекты инвестиционной инфраструктуры. В регионе запланировано строительство шести индустриальных парков, обеспеченных всеми необходимыми инженерными сетями. Уже одобрено выделение казначейского инфраструктурного кредита на создание парка в Володарском округе. Также земельный совет согласовал участок под площадку в Дзержинске.

«В Нижегородской области ведется системная работа по совершенствованию инвестиционного климата, включающая в себя как административные, так и инфраструктурные решения. За семь лет регион поднялся на 68 строчек в рейтинге состояния инвесклимата во многом благодаря тому, что инвестиционная команда находится в регулярном поиске новых практик по работе с бизнесом. Такие межрегиональные стажировки позволяют не просто обменяться накопленным опытом, но и выработать новые решения, направленные на рост экономики страны», – сказал Антон Гаранин.

Согласно данным федерального сервиса по поиску лучших практик в различных отраслях для решения социально-экономических задач «Смартека», разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ), нижегородскую практику по разработке инвестиционных профилей муниципалитетов сейчас внедряют два региона. Также на регулярной основе Нижегородская область делится накопленным опытом с коллегами из других регионов в рамках рабочих визитов.

Напомним, что Нижегородская область занимает второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). С 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

Корпорация развития Нижегородской области создана в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация в формате «одного окна» содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Для получения консультаций инвесторы могут обратиться в Корпорацию развития Нижегородской области через инвестпортал, чат-бот, форму «обратной связи» или по номерам в разделе «Контакты». Также предпринимателям доступен сервис «Сообщить о проблеме», воспользовавшись которым каждый предприниматель может сообщить о возникающих сложностях при реализации инвестпроекта и получить необходимую консультационную поддержку по вопросу.

Инвестиции Нацпроект
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных