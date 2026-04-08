Предпринимателей зовут на круглый стол "Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса" в Павлове Экономика

Предприниматели Нижегородской области приглашаются к участию в выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса», который пройдет 16 апреля в Павлове.

Мероприятие организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Межмуниципальные круглые столы – это рабочая площадка для прямого диалога между органами местного самоуправления, предпринимательским сообществом и региональными институтами развития. Такой формат позволяет не только обсудить действующие меры поддержки, но и услышать «обратную связь» со стороны бизнеса. В рамках мероприятия в Павлове спикеры расскажут о доступных инструментах и механизмах поддержки для предпринимателей, а администрация и местные компании представят свои доклады об актуальных потребностях и приоритетах, что позволит выстроить более адресную и эффективную систему взаимодействия», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Спикерами выступят эксперты регионального центра «Мой бизнес», Фонда развития промышленности Нижегородской области, Микрокредитной компании для поддержки предпринимательства «ГосМФО», Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, Инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса, Центра поддержки экспорта, а также Центра инноваций социальной сферы региона.

После деловой части пройдут B2B- и B2G-переговоры между участниками мероприятия.

Для участия в круглом столе необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69c241841f1eb5299259710d.

Круглый стол «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» состоится 16 апреля в 12.00 по адресу: город Павлово, ул. Маяковского, д.75. (МАУ «Бизнес-инкубатор «Павловский»). В нем могут принять участие предприниматели как из Павловского округа, так и из других округов.

Всего до конца года планируется провести семь круглых столов: в Павлове, Воскресенском, Тоншаеве, Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ардатове.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Фото: центр "Мой бизнес" Нижегородской области