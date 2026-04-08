В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 апреля 2026 18:12
Промпредприятия смогут компенсировать до 15 млн рублей за покупку отечественного оборудования
08 апреля 2026 16:25
550 нижегородских магазинов перестали торговать вейпами
08 апреля 2026 16:11
На конференции Data Fusion обсудили регулирование искусственного интеллекта 
08 апреля 2026 14:33
Почти 70% россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки
08 апреля 2026 14:20
Названа ориентировочная стоимость обслуживания Volga K50 и С50
08 апреля 2026 11:28
Число проверок бизнеса сократилось на 10% в Нижегородской области
08 апреля 2026 10:50
Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде
08 апреля 2026 10:23
Нижегородская область поделилась практиками по улучшению инвестклимата с коллегами из 23-х регионов
08 апреля 2026 10:13
Налоговая хочет обанкротить нижегородского экс-депутата Глушкова
07 апреля 2026 21:16
12 нижегородских предприятий принимают участие в бизнес-миссии в Омской области
Экономика

Предпринимателей зовут на круглый стол "Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса" в Павлове

07 апреля 2026 18:00

Предприниматели Нижегородской области приглашаются к участию в выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса», который пройдет 16 апреля в Павлове.

Мероприятие организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Межмуниципальные круглые столы – это рабочая площадка для прямого диалога между органами местного самоуправления, предпринимательским сообществом и региональными институтами развития. Такой формат позволяет не только обсудить действующие меры поддержки, но и услышать «обратную связь» со стороны бизнеса. В рамках мероприятия в Павлове спикеры расскажут о доступных инструментах и механизмах поддержки для предпринимателей, а администрация и местные компании представят свои доклады об актуальных потребностях и приоритетах, что позволит выстроить более адресную и эффективную систему взаимодействия», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Спикерами выступят эксперты регионального центра «Мой бизнес», Фонда развития промышленности Нижегородской области, Микрокредитной компании для поддержки предпринимательства «ГосМФО», Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, Инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса, Центра поддержки экспорта, а также Центра инноваций социальной сферы региона.

После деловой части пройдут B2B- и B2G-переговоры между участниками мероприятия.

Для участия в круглом столе необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69c241841f1eb5299259710d.

Круглый стол «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» состоится 16 апреля в 12.00 по адресу: город Павлово, ул. Маяковского, д.75. (МАУ «Бизнес-инкубатор «Павловский»). В нем могут принять участие предприниматели как из Павловского округа, так и из других округов.

Всего до конца года планируется провести семь круглых столов: в Павлове, Воскресенском, Тоншаеве, Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ардатове.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Фото: центр "Мой бизнес" Нижегородской области

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес поддержка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных