Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2026 14:19
АО "Транснефть – Верхняя Волга" выполнило 6,8 тыс. экологических анализов в I квартале 2026 года
09 апреля 2026 14:17
Перспективы развития дорожного хозяйства обсудили в Нижнем Новгороде
09 апреля 2026 14:00
Сезонные ограничения на рыбалку вводятся на Чебоксарском водохранилище
09 апреля 2026 13:37
Клещи покусали 28 человек в Нижегородской области с начала сезона
09 апреля 2026 13:28
Более 400 человек из 15 стран  стали участниками проекта Дома народного единства "Код дружбы"
09 апреля 2026 13:21
Никита Шангин: "Индексация пенсий даёт дополнительный эффект"
09 апреля 2026 12:51
Нижегородских коммунальщиков заставили установить защиту для рыбы на водозаборе
09 апреля 2026 12:36
Эксклюзив
Нижегородские парки обработают от клещей позже обычного
09 апреля 2026 12:02
Евгений Люлин: "Земля Серафима Саровского стала местом, где лучшие умы страны создают будущее России"
09 апреля 2026 11:46
Утвержден генплан для 33 населенных пунктов Борского округа на 20 лет
Клещи покусали 28 человек в Нижегородской области с начала сезона

28 обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей зарегистрировано в Нижегородской области к 8 апреля. Среди пострадавших — 14 детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи зафиксированы в 14 муниципальных образованиях, включая Балахнинский, Богородский, Городецкий, Кстовский, Павловский и другие округа, а также в Дзержинске, Первомайске, Шахунье и трех районах Нижнего Новгорода — Автозаводском, Советском и Приокском.

Чаще всего клещи присасывались на придомовых территориях — в 43% случаев. Еще 13% укусов произошли на садовых участках, 9% — в селах и деревнях. Остальные случаи были единичными и зафиксированы в других местах.

Пятерым детям после укусов провели экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Специалисты исследовали 23 клеща, снятых с людей. В одном случае (Богородский округ) обнаружен клещ, инфицированный боррелиями.

По данным ведомства, на сегодняшний день прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 2926 человек, из них 264 — дети.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что парки в областном центре будут обрабатывать от клещей позже обычно. Сначала должен растаять снег.

Также специалисты рассказывали, куда нести клеща на исследование.

Новости по теме
27 марта 2026 12:32
Не только через укус: инфекционист раскрыл, как передается клещевой энцефалит
24 марта 2026 09:48
Нижегородцам рассказали, куда нести клеща на исследование
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
