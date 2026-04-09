Клещи покусали 28 человек в Нижегородской области с начала сезона Общество

28 обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей зарегистрировано в Нижегородской области к 8 апреля. Среди пострадавших — 14 детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи зафиксированы в 14 муниципальных образованиях, включая Балахнинский, Богородский, Городецкий, Кстовский, Павловский и другие округа, а также в Дзержинске, Первомайске, Шахунье и трех районах Нижнего Новгорода — Автозаводском, Советском и Приокском.

Чаще всего клещи присасывались на придомовых территориях — в 43% случаев. Еще 13% укусов произошли на садовых участках, 9% — в селах и деревнях. Остальные случаи были единичными и зафиксированы в других местах.

Пятерым детям после укусов провели экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Специалисты исследовали 23 клеща, снятых с людей. В одном случае (Богородский округ) обнаружен клещ, инфицированный боррелиями.

По данным ведомства, на сегодняшний день прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 2926 человек, из них 264 — дети.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что парки в областном центре будут обрабатывать от клещей позже обычно. Сначала должен растаять снег.

Также специалисты рассказывали, куда нести клеща на исследование.