  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Нижегородские энергетики готовятся к сильному ветру

09 апреля 2026 15:07 Общество
В Нижегородской области 9 апреля местами прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 20 м/с. В связи с этим специалисты "Нижновэнерго" перешли на усиленный режим контроля за электроснабжением потребителей, сообщили в пресс-службе компании.

Филиал работает в режиме повышенной готовности. Для оперативного устранения возможных последствий непогоды сформированы 145 бригад — это 646 сотрудников и 326 единиц специальной техники.

Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. В случае перебоев для них подготовлены 203 резервных источника электроснабжения общей мощностью около 4,39 МВт.

Энергетики напоминают жителям о мерах безопасности. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи к ним нельзя приближаться. О таких случаях необходимо сразу сообщать в энергокомпанию или в МЧС.

Информацию о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно передать по телефону горячей линии "Светлая линия" 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно и круглосуточно), а также через онлайн-сервисы компании — на официальном сайте и в мобильном приложении "Есть свет!". Заявки, направленные через электронные сервисы, оперативно принимаются в работу.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижновэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных