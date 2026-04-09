Нижегородские энергетики готовятся к сильному ветру

В Нижегородской области 9 апреля местами прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 20 м/с. В связи с этим специалисты "Нижновэнерго" перешли на усиленный режим контроля за электроснабжением потребителей, сообщили в пресс-службе компании.

Филиал работает в режиме повышенной готовности. Для оперативного устранения возможных последствий непогоды сформированы 145 бригад — это 646 сотрудников и 326 единиц специальной техники.

Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. В случае перебоев для них подготовлены 203 резервных источника электроснабжения общей мощностью около 4,39 МВт.

Энергетики напоминают жителям о мерах безопасности. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи к ним нельзя приближаться. О таких случаях необходимо сразу сообщать в энергокомпанию или в МЧС.

Информацию о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно передать по телефону горячей линии "Светлая линия" 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно и круглосуточно), а также через онлайн-сервисы компании — на официальном сайте и в мобильном приложении "Есть свет!". Заявки, направленные через электронные сервисы, оперативно принимаются в работу.