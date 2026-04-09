Никита Шангин: "Индексация пенсий даёт дополнительный эффект" Общество

С 1 апреля 2026 года в России проходит плановая индексация социальных пенсий — повышение составляет 6,8%. Мера направлена на сохранение покупательной способности и поддержания доходов граждан, для которых социальная пенсия является основным источником средств. Индексация проводится ежегодно и учитывает уровень инфляции и экономические показатели страны.

Заведующий кафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ Президентской академии Никита Шангин отметил, что государство продолжает выполнять свои социальные обязательства. Повышение коснется почти 4,3 млн человек.

«Государство продолжает выполнять свои обязательства и в рамках плановой индексации компенсирует инфляцию, которая с прошлого повышения в среднем и составляет примерно такие значения», - отметил эксперт НИУ Президентской академии.

Фактический размер выплаты в каждом конкретном случае может различаться. Он зависит от вида социальной пенсии — будь то выплаты по инвалидности, по случаю потери кормильца или социальная пенсия по старости для граждан, не набравших необходимый стаж для назначения страховой пенсии. Кроме того, на итоговую сумму могут влиять региональные доплаты, действующие коэффициенты и иные предусмотренные законодательством надбавки.

Также Никита Шангин отметил, что плановая поддержка пенсионеров включает в себя и такие меры, как дополнительные разовые выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая в связи с годовщиной Победы, что, по его словам, становится доброй традицией.

«Отдельно стоит отметить, что поддержка пенсионеров – это не просто поддержка отдельной группы граждан, но и поддержка семей. В России распространены междомохозяйственные связи, когда старшие и младшие поколения помогают друг другу и тем самым повышают общий жизненный уровень. В этой ситуации поддержка одних домохозяйств запускает дополнительные эффекты, в связи с этим можно говорить о косвенных мерах поддержки всего российского общества», – сказал Никита Шангин.