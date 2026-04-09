Никита Шангин: "Индексация пенсий даёт дополнительный эффект"

70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Эксклюзив
Фото: НИУ Президентской академии

С 1 апреля 2026 года в России проходит плановая индексация социальных пенсий — повышение составляет 6,8%. Мера направлена на сохранение покупательной способности и поддержания доходов граждан, для которых социальная пенсия является основным источником средств. Индексация проводится ежегодно и учитывает уровень инфляции и экономические показатели страны.  
Заведующий кафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ Президентской академии Никита Шангин отметил, что государство продолжает выполнять свои социальные обязательства. Повышение коснется почти 4,3 млн человек.

«Государство продолжает выполнять свои обязательства и в рамках плановой индексации компенсирует инфляцию, которая с прошлого повышения в среднем и составляет примерно такие значения», - отметил эксперт НИУ Президентской академии. 

Фактический размер выплаты в каждом конкретном случае может различаться. Он зависит от вида социальной пенсии — будь то выплаты по инвалидности, по случаю потери кормильца или социальная пенсия по старости для граждан, не набравших необходимый стаж для назначения страховой пенсии. Кроме того, на итоговую сумму могут влиять региональные доплаты, действующие коэффициенты и иные предусмотренные законодательством надбавки. 

Также Никита Шангин отметил, что плановая поддержка пенсионеров включает в себя и такие меры, как дополнительные разовые выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая в связи с годовщиной Победы, что, по его словам, становится доброй традицией. 

«Отдельно стоит отметить, что поддержка пенсионеров – это не просто поддержка отдельной группы граждан, но и поддержка семей. В России распространены междомохозяйственные связи, когда старшие и младшие поколения помогают друг другу и тем самым повышают общий жизненный уровень. В этой ситуации поддержка одних домохозяйств запускает дополнительные эффекты, в связи с этим можно говорить о косвенных мерах поддержки всего российского общества», – сказал Никита Шангин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
пенсии РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных