"Депутатами на час" стали школьники из Заволжья и Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Законодательном Собрании Нижегородской области провели экскурсии для школьников — победителей и участников проекта «Мир возможностей». Парламент посетили учащиеся 8, 10 и 11 классов школы №15 г. Заволжья, а также ученики нижегородской школы №10.

Поездка состоялась по приглашению Председателя комитета по социальным вопросам, регионального координатора партийного проекта «Мир возможностей» Натальи Смотраковой.

Для ребят провели экскурсию по зданию, познакомили с историей Заксобрания, показали музей парламента. В зале заседаний для школьников организовали встречу с Натальей Смотраковой. Депутат рассказала о проекте «Мир возможностей», в котором ученики обеих школ в прошлом году победили на федеральном этапе. Сотрудник Заксобрания Александр Грибанов объяснил регламент работы, а школьники попробовали себя в роли депутатов: прошли регистрацию, собрали кворум и проголосовали.

«Считаю важным использовать свой профессиональный ресурс для развития партийных инициатив. Именно поэтому мы провели для ребят экскурсию в нашем парламенте – чтобы они увидели, где работает их координатор, и поняли механизм принятия решений. Но главная цель – вдохновить детей чаще участвовать в наших конкурсах. Это действительно открывает целый мир новых возможностей, впечатлений и учит приносить пользу окружающим», — сказала Наталья Смотракова.

Учитель истории школы №15 Любовь Шумилова поделилась впечатлениями от экскурсии: «Ребята вели себя очень скромно, потому что находились в таком значимом месте. Участвуя в викторине, школьники в увлекательной форме проверили свои знания. Они остались в восторге».

Она добавила, что в рамках проекта «Мир возможностей» победительницы провели большое исследование о своих родственниках, а также самостоятельно провели уроки для 5-7 классов.

«Они сами попробовали себя в роли преподавателей, получили публичный опыт выступления», — отметила Любовь Шумилова.

По итогам проекта в школе: 12 участников, 17 призеров, 3 победителя регионального этапа и 2 победителя федерального этапа.

Куратор проекта «Мир возможностей» и учитель изобразительного искусства в Нижегородской школе №10 Дарья Степанова также подвела итоги встречи: «Наша школа посетила замечательную экскурсию. Нам всё понравилось, было очень интересно, для нас это целиком и полностью в новинку. Особенно понравилась викторина: были вопросы, на которые я, например, сама не знала, как ответить, и были вопросы, которые освежили в памяти знания о Нижегородском крае. Побольше бы таких мероприятий. Большое спасибо организаторам».

Своими впечатлениями поделилась ученица школы №15, победительница федерального этапа проекта «Мир возможностей» Елизавета Арутюнян. Она участвовала с проектом про свою прабабушку, которая была зенитчицей.

«Все очень понравилось. Я вообще хочу связать свою жизнь с дипломатией, поэтому слушала внимательно. Ведь здесь работают сами депутаты, и они делают жизнь лучше для всех нас».

Напомним, что партийный проект «Мир возможностей» стартовал в 2022 году. Он включает в себя несколько направлений. Это: основы духовной культуры России, история семьи – история страны, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, здоровый образ жизни, цифровая финансовая безопасность, профориентация, русский Крым и Артек. Целью «Мира возможностей» является вовлечение граждан в социальные активности, связанные с историческим и духовным наследием страны, патриотическим воспитанием, формированием гражданской идентичности.

Проект объединил тысячи детей по всей стране. В 2024-2025 учебном году из Нижегородской области в конкурсах и акциях приняли участие 563 человека, из которых 46 ребят стали победителями регионального уровня и 3 школьника выиграли федеральный этап.



