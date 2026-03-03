Выяснилось, какие мероприятия ждут нижегородцев старшего возраста в марте

Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Фото: минсоцразвития Нижегородской области

В марте в центре «Долголетие по-нижегородски» запланировано более 50 тематических мероприятий (12+) для жителей региона. Представителей старшего поколения приглашают на традиционные творческие встречи, танцевальные мастер-классы, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Каждая неделя в учреждении начинается с дружеской встречи в клубе душевного общения «Теплая гавань». Здесь гости могут обсудить друг с другом любые темы и вопросы, рассказать о себе и поделиться с окружающими своим жизненным опытом.

Еженедельно по понедельникам в центре «Долголетие по-нижегородски» собираются любители вязания крючком. Благодаря курсу «Вязание крючком – многообразие техник» в творческой мастерской Галины Косыевой многие постоянные участники клуба стали настоящими профессионалами и уже выступают наставниками для новичков. Первый день недели также завершается занятиями по танцам в стиле Rio Abierto.

По вторникам центр объединяет любителей театрального искусства – для них организованы занятия в театральной мастерской актера театра и кино Евгения Пименова, где уже сформировался полноценный творческий коллектив. Нижегородцы подготовили несколько литературно-музыкальных постановок для выступлений на различных городских площадках.

В расписание работы учреждения обязательно включают и активные занятия. Посетителям доступны такие практики, как йога ЛАМ, цигун и оздоровительная гимнастика. По пятницам в центре работает школа танцев «Руслада-3». В марте также запланированы занятия «Йога смеха».

Как отметили в министерстве социального развития и семейной политики региона, в феврале 2026 года в центре впервые состоялась встреча клуба «Моя родословная». Она объединила выпускников проекта КУПНО «Активное долголетие. Нижегородская область» и посетителей центра. Мероприятие получило множество положительных отзывов, поэтому планируется продолжение таких встреч.

В канун Международного женского дня пройдут тематические концертные и развлекательные программы. Так, 4 марта состоится выступление лауреата международных и всероссийских конкурсов Тамары Палигиной, а 5 марта поздравить посетительниц центра придут юные артисты вокальной студии «Поющие дети» из детско-юношеского центра «Контакт». Также к 8 Марта приурочены медиалекция и литературный салон «От первого лица» в формате открытого микрофона.

В министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области напомнили, что центр «Долголетие по-нижегородски» начал свою деятельность в сентябре 2022 года. Учреждение было создано в целях привлечения нижегородцев старше 55 лет к активному образу жизни, укрепления социальных связей между людьми, приобретения ими полезных навыков, приобщения к практикам активного и здорового образа жизни.

Всего с момента открытия центра его гостями стали уже 17 тысяч человек, проведено почти 2,6 тысячи мероприятий, организаторами которых выступают центры социального обслуживания населения в различных муниципалитетах, а также общественные и иные некоммерческие организации, волонтеры. Такая работа направлена на обеспечение активного долголетия граждан, которая ведется в соответствии с целями и задачами национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, посещение всех занятий в центре бесплатное. За актуальным расписанием работы учреждения можно следить на сайте министерства (https://minsocium.ru/index.php/active-longevity) и в социальных сетях (https://vk.com/longevity_nn). О мероприятиях центра также можно узнать по бесплатному номеру контакт-центра социальной сферы Нижегородской области: 8-800-222-71-52. Учреждение работает с понедельника по пятницу по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, ост. «Ул. Батумская» (парк «Швейцария», павильон «Мудрый Нижний»).

Напомним, национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект «Семья» предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», в свою очередь, предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

 

Теги:
Поделиться:
