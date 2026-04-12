Суд отправил директора Арзамасского медколледжа под домашний арест Происшествия

Фото: Арзамасский городской суд

Директора медицинского колледжа в Арзамасе Галину Трофимову отправили под домашний арест до 7 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Арзамасского городского суда.

В отношении отличницы здравоохранения РФ расследуется уголовное дело о присвоении и растрате бюджетных средств. По данным следствия, Трофимова фиктивно устроила на должность преподавателя свою знакомую. Та не работала, а причитающуюся ей зарплату забирала начальница. Так продолжалось два года. По данным ФСБ, причиненный ею ущерб превысил 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дочь экс-главврача нижегородской больницы №33 Татьяна Соколова пробудет в СИЗО до 2 июня. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с использованием должностного положения. Соколова заведует офтальмологическим отделением городской больницы, которую до недавнего времени возглавлял Павел Зубеев, ее отец.