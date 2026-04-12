12 апреля 2026 14:16
Пенсионер-курильщик сгорел заживо в Нижнем Новгороде
12 апреля 2026 13:26
Суд отправил директора Арзамасского медколледжа под домашний арест
11 апреля 2026 17:21
Автомобиль съехал в кювет и утонул в Нижегородской области
11 апреля 2026 13:31
Мошенники выманили у пенсионерки из Арзамаса более 3 млн рублей
11 апреля 2026 11:38
Мужчина прыгал по иномаркам на Автозаводе: его задержали
10 апреля 2026 20:00
Соцвыплаты на 1,2 млн рублей похитили в Нижегородской области
10 апреля 2026 19:06
Глав двух нижегородских МБУ обвинили во взятках на 6 млн: подробности
10 апреля 2026 18:46
Глав двух дорожных предприятий Нижнего Новгорода обвинили во взятках
10 апреля 2026 18:23
Сотрудника научной организации в Сарове осудили за махинации с премиями
10 апреля 2026 15:32
Нижегородский бухгалтер похитила у компании миллионы и спустила их на ставках
Суд отправил директора Арзамасского медколледжа под домашний арест

Фото: Арзамасский городской суд

Директора медицинского колледжа в Арзамасе Галину Трофимову отправили под домашний арест до 7 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Арзамасского городского суда. 

В отношении отличницы здравоохранения РФ расследуется уголовное дело о присвоении и растрате бюджетных средств. По данным следствия, Трофимова фиктивно устроила на должность преподавателя свою знакомую. Та не работала, а причитающуюся ей зарплату забирала начальница. Так продолжалось два года. По данным ФСБ, причиненный ею ущерб превысил 2 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что дочь экс-главврача нижегородской больницы №33 Татьяна Соколова пробудет в СИЗО до 2 июня. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с использованием должностного положения. Соколова заведует офтальмологическим отделением городской больницы, которую до недавнего времени возглавлял Павел Зубеев, ее отец. 

Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
