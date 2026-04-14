Полиция проверяет информацию о стрельбе по нижегородскому автобусу

Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной стрельбе по нижегородскому автобусу №69, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел в районе Московского вокзала. Автобус при этом находился в движении. Со слов очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, однако источник звука сразу определить не удалось. Позже люди заметили поврежденное стекло.
В полиции сказали, что к ним по данному поводу никто не обращался. В настоящее время правоохранители проверяют информацию, размещенную в соцсетях.
