Нижегородец пытался уйти от полиции и утопил машину в реке — видео

Нижегородские полицейские задержали водителя, который попытался уйти от преследования и в итоге оказался в реке.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел 11 апреля во время оперативно-профилактической операции "Ночь".
На улице Хальзовской в Нижнем Новгороде инспекторы ДПС заметили автомобиль марки "Ниссан".
Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако он проигнорировал требование и попытался скрыться. Экипаж ДПС начал преследование.
В районе поселка Дубравный 27-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги через обочину и оказалась в реке.
При общении с автомобилистом инспекторы заметили у него резкий запах алкоголя изо рта и нарушение речи. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.
В отношении ранее не привлекавшегося к ответственности водителя составили административные протоколы за невыполнение требования об остановке и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
