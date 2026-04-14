Происшествия

Нижегородец пытался уйти от полиции и утопил машину в реке — видео

14 апреля 2026 11:15 Происшествия
Нижегородец пытался уйти от полиции и утопил машину в реке — видео

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские полицейские задержали водителя, который попытался уйти от преследования и в итоге оказался в реке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел 11 апреля во время оперативно-профилактической операции "Ночь".

На улице Хальзовской в Нижнем Новгороде инспекторы ДПС заметили автомобиль марки "Ниссан".

Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако он проигнорировал требование и попытался скрыться. Экипаж ДПС начал преследование.

В районе поселка Дубравный 27-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги через обочину и оказалась в реке.

При общении с автомобилистом инспекторы заметили у него резкий запах алкоголя изо рта и нарушение речи. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.

В отношении ранее не привлекавшегося к ответственности водителя составили административные протоколы за невыполнение требования об остановке и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее сообщалось, что момент массового ДТП на проспекте Гагарина, в котором пострадали три человека, попал на видео.

