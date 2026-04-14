Система оповещения охватывает 88% населения Нижнего Новгорода

14 апреля 2026 14:07 Общество
Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде системой оповещения населения охвачены 88% жителей. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы сообщил директор управления по делам ГО и ЧС Михаил Баранов, передает корреспондент НА "Нижний Новгород".

По словам его словам, в городе действуют 89 точек оповещения, представляющих собой выносные акустические установки. 

В 2025 году были смонтированы четыре новые установки. Они появились в Сартакове, Комарове, Новопавловке и Кудьме.

Также Михаил Баранов отметил, что подготовлены документы на строительство устройства в жилом комплексе "Цветы". Кроме того, установка системы оповещения запланирована в ЖК "Новая Кузнечиха".

Напомним, 4 марта в Нижегородской области прошла плановая проверка системы оповещения. 

