Жителей и гостей Петербурга предостерегли от посещения пляжа на Финском заливе Общество

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок заявил, что посещение нудистского пляжа на Финском заливе может быть расценено как мелкое хулиганство. Парламентарий в беседе с "КП-Петербург" подчеркнул, что проблема с этой территорией, которая привлекает людей, предпочитающих натуризм, не решается уже много лет.

Денис Четырбок отметил, что неуважительное поведение посетителей пляжа вызывает беспокойство. Он напомнил, что это общественное место, где гуляют родители с детьми, и такие ситуации могут негативно влиять на их восприятие окружающего мира.

Четырбок также призвал граждан не посещать этот пляж, сравнивая его с тёмной подворотней, где могут находиться сомнительные компании. Он выразил надежду, что благоустройство других городских пляжей поможет отвлечь внимание людей от этой территории.

В Санкт-Петербурге уже несколько лет проводится работа по благоустройству городских пляжей. Среди них — "Ласковый", "Северный", "Дубковский" и "Комаровский". В 2026 году планируется обновить пляж "Новый" на берегу Сестрорецкого Разлива, на что выделено 101 млн рублей. Также планируется провести работы по обновлению пляжа "Чудный" в Репино.