Нижегородская область войдет в эксперимент по регулированию гостевых домов

Совет Федерации одобрил включение Нижегородской области в число регионов, где с 2026 года начнется эксперимент по регулированию деятельности гостевых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.
Теперь к 17 субъектам РФ, уже участвующим в проекте, присоединились ещё четыре: Республика Адыгея, Республика Бурятия, Астраханская и Нижегородская области.
Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов, участие новых регионов в эксперименте начнется с 1 сентября 2026 года. До этого момента власти субъектов должны принять соответствующие региональные законы.
С 1 января 2027 года в стране вступит в силу запрет на оказание услуг в гостевых домах, не включённых в единый реестр объектов классификации туристской индустрии.
Ранее Законодательное собрание Нижегородской области поддержало инициативу о включении региона в число пилотных территорий.
