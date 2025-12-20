Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2025 18:30Нижегородская область войдет в эксперимент по регулированию гостевых домов
20 декабря 2025 17:48СК помог бойцу СВО из Нижегородской области получить жилье для сирот
20 декабря 2025 16:38Нижегородскую "Школу 800" признали "Школой года в цифре"
20 декабря 2025 14:42Нижегородская область вошла в топ-10 по обеспеченности лекарствами
20 декабря 2025 14:06Минград утвердил облик второго дома по проекту КРТ в Ленинском районе
20 декабря 2025 12:21В нижегородском метро запустят новогодние поезда
20 декабря 2025 11:14Парковку на улице Радищева в Нижнем Новгороде запретят с 9 января
20 декабря 2025 10:39Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области в 2026 году
20 декабря 2025 09:59Зимнюю рыбалку запретили на Суре и ее притоках в Нижегородской области
20 декабря 2025 09:00Нижегородские больницы смогут бесплатно размещать объявления о вакансиях
Общество

Нижегородская область войдет в эксперимент по регулированию гостевых домов

20 декабря 2025 18:30 Общество
Нижегородская область войдет в эксперимент по регулированию гостевых домов

Фото: Александр Воложанин

Совет Федерации одобрил включение Нижегородской области в число регионов, где с 2026 года начнется эксперимент по регулированию деятельности гостевых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Теперь к 17 субъектам РФ, уже участвующим в проекте, присоединились ещё четыре: Республика Адыгея, Республика Бурятия, Астраханская и Нижегородская области.

Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов, участие новых регионов в эксперименте начнется с 1 сентября 2026 года. До этого момента власти субъектов должны принять соответствующие региональные законы.

С 1 января 2027 года в стране вступит в силу запрет на оказание услуг в гостевых домах, не включённых в единый реестр объектов классификации туристской индустрии.

Ранее Законодательное собрание Нижегородской области поддержало инициативу о включении региона в число пилотных территорий.

Ранее сообщалось, что минград опубликовал эскиз глэмпинг-парка и гостиницы на полуострове Печерские пески.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отдых Туризм
Поделиться:
Новости по теме
04 декабря 2025 09:005 млн рублей вложат в развитие нижегородского Простоквашина
26 ноября 2025 09:41Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году
06 ноября 2025 14:00Центр экотуризма открылся на берегу Тосканки в Ворсме
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных