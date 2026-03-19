Глеб Никитин попросил РЖД увеличить число поездов до центра Москвы Общество

Нижегородский губернатор Глеб Никитин и заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий предложили РЖД увеличить число поездов, прибывающих на центральные вокзалы Москвы. С инициативой они выступили на стратсессии, посвященной развитию туристического маршрута "Золотое кольцо", передает ТАСС.

Сейчас большинство поездов из Нижнего Новгорода, в том числе скоростные "Ласточки", направляются на Восточный вокзал Москвы возле станций метро "Локомотив" Московского центрального кольца и "Черкизовская" Сокольнической линии.

По словам Никитина, такая схема вызывает недовольство у пассажиров. От жителей регулярно поступают жалобы, и назвал отношение к Восточному вокзалу преимущественно негативным. В связи с этим губернатор обратился к РЖД с просьбой увеличить количество рейсов, прибывающих на Ярославский и Курский вокзалы.

Отдельное предложение озвучил Алексей Кузьмицкий. Он считает целесообразным изменить маршрут дневного поезда "Буревестник", направив его на Курский вокзал. По его словам, это сделает поездки более удобными для пассажиров.

В аппарате правительства РФ на инициативу отреагировали положительно. Первый замруководителя аппарата Валерий Сидоренко сообщил, что соответствующее поручение будет зафиксировано.

Напомним, что прошлым летом губернатор Глеб Никитин попросил РЖД добавить поездов до Москвы.

Ранее также сообщалось, что "Сапсаны" не планируют возвращать на маршрут Москва - Нижний Новгород.