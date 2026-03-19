Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2026 12:00
Глеб Никитин попросил РЖД увеличить число поездов до центра Москвы
19 марта 2026 11:14
Колоноскопия под седацией стала доступна нижегородцам по ОМС
19 марта 2026 10:18
75% работ выполнено в стартовом котловане метро на улице Горького
19 марта 2026 10:00
Мастер-план КРТ по ИТ-кварталу утвердили в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 09:57
Будущие энергетики практикуются на предприятиях Эн+
19 марта 2026 09:31
Нижегородская область получит 11 новых автобусов по программе льготного лизинга
18 марта 2026 18:23
Глеб Никитин присоединился к подписанию соглашения о развитии "Золотого кольца"
18 марта 2026 18:11
Нижегородские соцучастковые провели акцию к годовщине Крымской весны
18 марта 2026 18:00
Нижегородцев предупредили о возможном ухудшении качества воды
18 марта 2026 17:45
Пять ОКН в Нижегородской области нашли новых владельцев
Общество

Глеб Никитин попросил РЖД увеличить число поездов до центра Москвы

19 марта 2026 12:00 Общество
Глеб Никитин попросил РЖД увеличить число поездов до центра Москвы

Нижегородский губернатор Глеб Никитин и заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий предложили РЖД увеличить число поездов, прибывающих на центральные вокзалы Москвы. С инициативой они выступили на стратсессии, посвященной развитию туристического маршрута "Золотое кольцо", передает ТАСС.

Сейчас большинство поездов из Нижнего Новгорода, в том числе скоростные "Ласточки", направляются на Восточный вокзал Москвы возле станций метро "Локомотив" Московского центрального кольца и "Черкизовская" Сокольнической линии.

По словам Никитина, такая схема вызывает недовольство у пассажиров. От жителей регулярно поступают жалобы, и назвал отношение к Восточному вокзалу преимущественно негативным. В связи с этим губернатор обратился к РЖД с просьбой увеличить количество рейсов, прибывающих на Ярославский и Курский вокзалы.

Отдельное предложение озвучил Алексей Кузьмицкий. Он считает целесообразным изменить маршрут дневного поезда "Буревестник", направив его на Курский вокзал. По его словам, это сделает поездки более удобными для пассажиров.

В аппарате правительства РФ на инициативу отреагировали положительно. Первый замруководителя аппарата Валерий Сидоренко сообщил, что соответствующее поручение будет зафиксировано.

Напомним, что прошлым летом губернатор Глеб Никитин попросил РЖД добавить поездов до Москвы. 

Ранее также сообщалось, что "Сапсаны" не планируют возвращать на маршрут Москва - Нижний Новгород.

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
