Нижегородская область увеличила производство мяса на 20%

В Нижегородской области продолжает расти производство продукции животноводства.

По данным Нижегородстата за январь – февраль 2026 года сельскохозяйственные организации региона произвели 35 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В структуре производства мяса наибольшую долю занимает птица — 46%. На свинину приходится 45%, на крупный рогатый скот — 9%.

Отмечается и увеличение объемов производства молока. За первые два месяца 2026 года произведено 100 тыс. тонн, что на 2% превышает показатель прошлого года. Средний надой на одну корову составил 1405 кг — на 39 кг больше, чем годом ранее.

Положительная динамика зафиксирована и в птицеводстве. Поголовье птицы на птицефабриках региона выросло на 2% и на 1 марта 2026 года достигло 10 млн голов. Производство яиц увеличилось на 12% — за январь – февраль получено 207 млн штук.

Ранее выяснилось, что 15 нижегородских племенных хозяйств участвуют в проекте по геномной селекции.