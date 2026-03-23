Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 марта 2026 13:08
29 нижегородских муниципалитетов могут попасть в зону паводка
23 марта 2026 13:03
"Единая Россия" готова к достижению целей избирательной кампании 2026 года
23 марта 2026 12:36
Контроль за дорожными работами усилят в Нижнем Новгороде
23 марта 2026 12:22
В МВД предупредили, что мошенники используют умные колонки для прослушивания
23 марта 2026 12:00
Нижегородская область увеличила производство мяса на 20%
23 марта 2026 11:55
Президент наградил Егора Полякова медалью "За заслуги перед Отечеством"
23 марта 2026 11:48
НИУ Президентской академии и "Школа 21" подписали соглашение о сотрудничестве
23 марта 2026 11:45
Мост через Тёшу в Нижегородской области отремонтирован на 54%
23 марта 2026 11:28
Билайн увеличил доступность 4G в 12 районах Нижегородской области
23 марта 2026 11:26
Нижегородцев предупредили о возможных оползнях в шести округах
23 марта 2026 12:00 Общество
Нижегородская область увеличила производство мяса на 20%

В Нижегородской области продолжает расти производство продукции животноводства.

По данным Нижегородстата за январь – февраль 2026 года сельскохозяйственные организации региона произвели 35 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В структуре производства мяса наибольшую долю занимает птица — 46%. На свинину приходится 45%, на крупный рогатый скот — 9%.

Отмечается и увеличение объемов производства молока. За первые два месяца 2026 года произведено 100 тыс. тонн, что на 2% превышает показатель прошлого года. Средний надой на одну корову составил 1405 кг — на 39 кг больше, чем годом ранее.

Положительная динамика зафиксирована и в птицеводстве. Поголовье птицы на птицефабриках региона выросло на 2% и на 1 марта 2026 года достигло 10 млн голов. Производство яиц увеличилось на 12% — за январь – февраль получено 207 млн штук.

Ранее выяснилось, что 15 нижегородских племенных хозяйств участвуют в проекте по геномной селекции. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных