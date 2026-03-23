Нижегородская область увеличила производство мяса на 20%

В Нижегородской области продолжает расти производство продукции животноводства.
По данным Нижегородстата за январь – февраль 2026 года сельскохозяйственные организации региона произвели 35 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В структуре производства мяса наибольшую долю занимает птица — 46%. На свинину приходится 45%, на крупный рогатый скот — 9%.
Отмечается и увеличение объемов производства молока. За первые два месяца 2026 года произведено 100 тыс. тонн, что на 2% превышает показатель прошлого года. Средний надой на одну корову составил 1405 кг — на 39 кг больше, чем годом ранее.
Положительная динамика зафиксирована и в птицеводстве. Поголовье птицы на птицефабриках региона выросло на 2% и на 1 марта 2026 года достигло 10 млн голов. Производство яиц увеличилось на 12% — за январь – февраль получено 207 млн штук.
