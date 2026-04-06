Нижегородского экс-сити-менеджера Кондрашова хотят посадить на 13 лет

Гособвинитель запросил для экс-сити-менеджера Нижнего Новгорода Олег Кондрашов наказание в виде 13 лет лишения свободы, пишет "Ъ-Приволжье".

Также прокуратура настаивает на штрафе в 510 млн рублей и предлагает запретить экс-чиновнику занимать посты в органах госвласти и МСУ в течение 10 лет.

Отдельно гособвинение требует взыскать с Кондрашова сумму предполагаемой взятки — 17 млн рублей. Эти средства планируется обратить в счет имущества, ранее арестованного на сумму 68 млн рублей.

Напомним, по данным следствия, в 2012-2013 годах Кондрашов и его зам Владимир Привалов через посредников получили 17 млн рублей за содействие представителю ООО "Континенталь" Мамука Лосаберидзе в развитии похоронного бизнеса.

Подсудимый находится в международном розыске. По последней информации, Кондрашов вместе с семьей проживает в США.