Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 апреля 2026 18:08
Нижегородского экс-сити-менеджера Кондрашова хотят посадить на 13 лет
06 апреля 2026 16:08
Три лоджии обрушились в Лукоянове из-за незаконной перепланировки
06 апреля 2026 12:17
Нижегородцев предупредили об ответственности за граффити на поездах
06 апреля 2026 10:59
Бизнесмену Дмитрию Дзепе предъявили обвинение прямо в больнице
05 апреля 2026 17:37
16-летняя нижегородка отдала мошенникам накопления родителей в валюте
05 апреля 2026 16:09
Телефонные аферисты лишили жительницу Дзержинска 8,5 млн рублей
05 апреля 2026 08:35
Массовая атака БПЛА в Нижнем Новгороде: повреждены объекты "Лукойла" и ТЭЦ
04 апреля 2026 17:00
Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на Бору
04 апреля 2026 15:08
Нижегородский пенсионер отдал мошенникам 396 тысяч рублей, поверив в компенсацию
04 апреля 2026 14:30
Три человека пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородского экс-сити-менеджера Кондрашова хотят посадить на 13 лет

06 апреля 2026 18:08 Происшествия
Нижегородского экс-сити-менеджера Кондрашова хотят посадить на 13 лет

Гособвинитель запросил для экс-сити-менеджера Нижнего Новгорода Олег Кондрашов наказание в виде 13 лет лишения свободы, пишет "Ъ-Приволжье".

Также прокуратура настаивает на штрафе в 510 млн рублей и предлагает запретить экс-чиновнику занимать посты в органах госвласти и МСУ в течение 10 лет.

Отдельно гособвинение требует взыскать с Кондрашова сумму предполагаемой взятки — 17 млн рублей. Эти средства планируется обратить в счет имущества, ранее арестованного на сумму 68 млн рублей.

Напомним, по данным следствия, в 2012-2013 годах Кондрашов и его зам Владимир Привалов через посредников получили 17 млн рублей за содействие представителю ООО "Континенталь" Мамука Лосаберидзе в развитии похоронного бизнеса.

Подсудимый находится в международном розыске. По последней информации, Кондрашов вместе с семьей проживает в США.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Олег Кондрашов Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 11:00
Свидетели опровергли сговор Кондрашова с предполагаемым взяткодателем
12 августа 2025 17:02
Нижегородцам показали фото американских домов экс-сити-менеджера Кондрашова
06 марта 2025 10:36
Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных